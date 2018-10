Moreno ya está viviendo en Manizales y en cuestión de días se sumará a los entrenamientos del equipo blanco. El delantero fue despedido de Atlético Nacional por su conducta disciplinaria y encontró en el Once Caldas la ayuda que necesitaba para poder entrenar hasta diciembre con la intensidad propia de un club profesional.

Más allá de que entrene con el Once Caldas, Dayro no podrá jugar ningún partido oficial en Colombia por lo que resta del año.

Fue el entrenador Huberth Boderth el que confirmó que Dayro no estuvo en el entrenamiento matutino de este martes y que el delantero aún no ha hablado personalmente con él.

“Apenas me estoy enterando que Dayro Moreno está entrenando conmigo. Si él habló con alguien está en todo su derecho, pero conmigo no ha hablado y no sé nada del tema”, señaló Boderth al programa Kick Off, del canal Win Sports, citado por El Tiempo.

Once Caldas disputará el título de la Copa Colombia ante Atlético Nacional. El partido de ida se llevará a cabo este miércoles en el estadio Palogrande de Manizales. El campeón se quedará con un cupo para la Copa Libertadores 2019.