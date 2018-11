Llave A: Tolima vs. Santa Fe

Llave B: Caldas vs. Águilas Rionegro

Llave C: Equidad vs. Junior

Llave D: Bucaramanga vs. Medellín

Los ganadores de las llaves A y D se medirán en semifinales, mientras que los vencedores de las llaves B y C harán lo propio.

Partidos de ida:

Miércoles 14 y jueves 15 de noviembre

Partidos de vuelta:

Sábado 17 y domingo 18 de noviembre