Básicamente se requiere cinta negra gruesa e imprimir con una buena calidad los logotipos correspondientes al fabricante de la prenda, así como el escudo del equipo y el patrocinador.

De igual forma, es necesario tener un muy buen pulso para hacer de forma correcta la ‘H’ negra que identifica la camiseta de la ‘vecchia signora’.

El artículo continúa abajo

El video tiene más de 3 mil retuits en la cuenta del Bleacher Report:

How to turn your Ronaldo Real Madrid jersey into a brand new Juventus one pic.twitter.com/J9Yd3mZFhV

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 16, 2018