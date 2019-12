Ibargüen fue consultada al respecto en una rueda de prensa que ofreció en Bogotá e insistió en que su decisión sobre el retiro sigue firme. Las olimpiadas en Japón verán la última exhibición de calidad de la deportista colombiana, que ganó la medalla de oro en Río 2016 y la medalla de plata en Londres 2012.

“En la vida todo se tiene que planificar de forma clara y objetiva. Creo que hasta ahí me he visualizado (Tokio 2020). No he pensado seguir. Ya hay una fecha planificada para el retiro y esperemos que lo que venga sea mejor y si hay camino a seguir después tampoco me enojaría”, aseguró Caterine, citada por el portal AS Colombia.

Ibargüen recibió una mala noticia hace algunos meses: el salto triple solo estará en dos o tres de las paradas de la Liga Diamante, lo que hace que tenga que buscar otras competencias para medirse mano a mano con sus rivales directas por una medalla en Tokio.

“Normalmente planificamos entre 10 y 12 competencias en el año y se buscarán las de nivel alto ya que no estaremos en la Liga. Todas las deportistas estaremos buscando competencias de alto nivel todo esto con miras a los Olímpicos. Además, tenemos la posibilidad de competir en el salto largo, que todavía está en la Liga. Todo lo vamos a preparar minuciosamente. No vamos a dejar que los cambios nos perjudiquen mucho“, concluyó con seguridad y optimismo la atleta.

Ibargüen fue tercera en el Mundial de Atletismo de este año y tuvo un par de buenas presentaciones en el salto largo de la Liga Diamante. La segunda parte de la temporada fue triste para ella porque una fascitis plantar le impidió disputar las medallas en los Juegos Panamericanos y en la final del salto triple de la Liga Diamante, de la que fue campeona en los últimos años.