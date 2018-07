👕 @FCBarcelona_es away kit 18/19 Te presentamos la segunda equipación del Barça 18/19 Així és la nostra segona equipació per aquesta temporada ⚽️ #TheBallMakesUsMore #ElBalonNosHaceMás #LaPilotaEnsFaMes 🔵🔴 Força Barça!

A post shared by FC Barcelona (@fcbarcelona) on Jul 2, 2018 at 1:05am PDT