Urán, según se ve en las imágenes, se golpeó en una rodilla, pero esto no le impidió seguir su marcha hacia la meta en la bicicleta de su compañero Martínez, pues la suya quedó enredada.

Al final de la fracción, el popular ‘Rigo’ confirmó ante los medios que solo sufrió una raspadura y que por fortuna Daniel Felipe Martínez es igual de bajito a él, por lo que no tuvo problema con el cambio de máquina.

— Le Tour de France (@LeTour) July 10, 2018