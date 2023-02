Ya es oficial que Alexis Castillo Manyoma seguirá en Cortuluá y no llegará a Independiente Santa Fe en 2023, equipo que lo anunció como fichaje.

(Vea también: Presidente de Santa Fe aclaró la situación de Kevin Mantilla y Jhojan Torres: ¿se van?)

En las últimas horas, el mismo jugador habló de la decisión de no aceptar la cesión a Independiente Santa Fe, pues la idea era que una vez terminara el Sudamericano, saliera al fútbol del exterior, algo que no se dio.

Alexis Castillo Manyoma habló con ‘Caracol Radio’ y allí confirmó que la decisión de no llegar a Santa Fe no dependió de él; se trató de algo más de los directivos, pensando en un negocio futuro.

“Como el Mundial es ya ahorita en dos o tres meses, la idea es seguir acá en Cortuluá y sumar muchísimos más minutos, tratar de competir lo más posible. Esa es la idea, estando acá en Cortuluá yo voy a tener la posibilidad de jugar mucho más para llegar de mejor manera al Mundial con la ayuda de Dios”, explicó Manyoma.

(Vea también: [Video] Lo que le gritaron al DT de Santa Fe en el estadio; no se vio por televisión))

Y agregó que “no es que yo sintiera eso, no fue como mi decisión de que yo quiero ir a Santa Fe o mejor no, eso fue más de los directivos que en Cortuluá yo iba a tener más minutos. Por parte mía no fue esa decisión”.

Así las cosas, este mismo fin de semana Alexis Castillo Manyoma jugará en la segunda del fútbol colombiano, a la espera de que llegue una oferta del fútbol internacional.