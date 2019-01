Así quedaron los cuadrangulares y las fechas de cada uno:

Grupo A

A1 Brasil

A2Venezuela

A3 Bolivia

A4 Perú

15 de junio: A1 vs. A2 (Sao Paulo)

16 de junio: A3 vs. A4 (Porto Alegre)

18 de junio: A2 vs. A4 (Rio de Janeiro)

18 de junio: A1 vs. A3 (Salvador)

22 de junio: A2 vs. A3 (Belo Horizonte)

22 de junio: A4 vs. A1 (Sao Paulo)

Grupo B

B1 Argentina

B2 Colombia

B3 Paraguay

B4 Catar

15 de junio: B1 vs. B2 (Salvador)

16 de junio: B3 vs. B4 (Río de Janeiro)

19 de junio: B1 vs. B3 (Belo Horizonte)

19 de junio: B2 vs. B4 (Sao Paulo)

23 de junio: B4 vs. B1 (Porto Alegre)

23 de junio: B2 vs. B3 (Salvador)

Grupo C

C1 Uruguay

C2 Ecuador

C3 Japón

C4 Chile

16 de junio: C1 vs. C2 (Belo Horizonte)

17 de junio: C3 vs. C4 (Sao Paulo)

20 de junio: C1 vs. C3 (Porto Alegre)

21 de junio C2 vs. C4 (Salvador)

24 de junio: C2 vs. C3 (Belo Horizonte)

24 de junio: C4 vs. C1 (Río de Janeiro)