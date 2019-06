Para Carlos Antonio Vélez “hubo justicia” en el marcador que dejó a la Selección Colombia de manera anticipada en la siguiente ronda debido a su dominio y al volumen ofensivo que tuvo hasta el final, pues el gol llegó con Duván Zapata en el minuto 86.

Al respecto, recalcó que el técnico Carlos Queiroz logró acomodar a Zapata (titular) y a Falcao (entró en el minuto 64’), cosa que el anterior entrenador, José Pékerman, no sabía hacer.

“Falcao puede jugar a la espalda de Zapata, no a la par de Zapata. Falcao no puede hacer lo que equivocadamente hizo Pékerman con él, que fue ponerlo uno al lado de Duván. Ellos así no pueden jugar porque se atropellan en la zona”, expuso.