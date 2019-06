green

Javier Fernández volvió a gritar “tú, tranquilo” en Antena 2, emisora en la que está narrando el certamen continental, y lo hizo durante el partido en el que Colombia venció 2-0 a Argentina.

El propio Fernández le había dicho a Pulzo que no había utilizado su frase porque la estaba guardando para momentos importantes y este fue uno de ellos.

De hecho, el “tú, tranquilo” se escuchó cuando el partido iba 0-0 y Argentina arremetía contra el arco Colombia, instante en el que el guardameta David Ospina salvó la cabaña ‘cafetera’ en un par de oportunidades.

Sin embargo, el grito no fue escuchado por el mismo número de personas de antes, ya que ahora en Caracol TV está Carlos Morales, ‘la voz del gol’, y en los canales WIN y RCN no hubo transmisión, por lo que no todos los seguidores del ‘cantante’ se dieron cuenta que estaba narrando el compromiso en Antena 2, emisora de AM.