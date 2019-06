El equipo Sunweb confirmó este jueves la decisión que tomaron junto a su líder de filas de no asistir este año a la ‘Grande Boucle’, ya que el pedalista no está en condiciones óptimas para afrontar de la mejor manera las duras tres semanas de competición en territorio galo.

“El último mes ha sido extremadamente difícil. Hemos tenido muchos contratiempos en la recuperación de la rodilla, luego de lo que sucedió en el Giro de Italia. Tenía muchas ganas de hacer un buen Tour, pero me he dado cuenta de que no voy alcanzar a llegar a tiempo para la carrera”, señaló el corredor mediante un comunicado.

Throughout various ups and downs, hope prevailed, but unfortunately @tom_dumoulin is to miss #TDF2019🇫🇷

🗣"I realised it’s just not realistic for my level to be there in time. I’ve tried so hard to get there but I really have to listen to my body."

💻https://t.co/oeguI2thGe pic.twitter.com/uB8Nuytdm0

— Team Sunweb (@TeamSunweb) June 20, 2019