Sebastián Vignolo arremetió contra el equipo de jueces que ofició en la victoria 2-0 de Brasil por no acudir al VAR para darle dos penaltis a Argentina. El periodista deportivo se mostró indignado al respecto y usó toda clase de adjetivos descalificadores contra el trabajo de los árbitros que estuvieron en el estadio Mineirao.

Vignolo comenzó su opinión con una frase fuerte y contundente. “Estamos llegando al aeropuerto de Belo Horinzonte para irnos a Rio de Janeiro unos días, después tendremos que ir el sábado a Sao Paulo y el domingo iremos a la premiación de Brasil, a la entrega de la Copa para el seleccionado brasileño”, exclamó el relator de la Televisión Pública de ese país.

Enseguida, el ‘pollo’, como se le conoce a Vignolo, se remitió a calificar lo hecho por los jueces del partido. “Lo primero que quiero decirles es que lo que pasó ayer fue vergonzoso. Ayer fue una jornada para tomar medidas a quienes les correspondan. Fue un retroceso enorme para aquellos que buscan claridad en el fútbol. Están las herramientas”, aseguró el conductor de ‘90 minutos de fútbol’.

Lo que más molestó a Vignolo fue que, existiendo el VAR, los árbitros del partido no acudieran a él para tomar las decisiones que él creía correctas y que no existiera polémica en el continente al respecto.

“Está claro que lo que ayer paso no fue un hecho normal. ¿Qué lo hace anormal? Si no hay VAR, el arbitro se las puede comer (los penales), pero existiendo el VAR no hay manera, no hay manera de que no se vean. Fueron dos penales”, acotó bastante molesto al relator.

“Lo que paso ayer es preocupante para la salud del fútbol, para la honestidad del juego porque la gente pierde credibilidad aún con las herramientas”, concluyó el argentino. Este es el video de su fuerte editorial: