Los argentinos aficionados al fútbol llegaron al inicio de la Copa América con la expectativa de que en Brasil el equipo liderado por Messi dejara de transitar por las aguas turbias a las que ha estado condenado en los últimos años. Sin embargo, después de la derrota por 2 a 0 con Colombia, con dos muy buenos goles de Roger Martínez y Duván Zapata, la opinión pública de ese país coincidió en que el rendimiento de su equipo esta noche en Salvador fue “más de lo mismo”.

Los adjetivos negativos para calificar lo hecho por el equipo dirigido por Lionel Scaloni sobraron en los medios de comunicación argentinos. “Repaso”, “Dura caída”, “Decepcionó y perdió”, “Pálido debut”, fueron algunas de las expresiones más comunes en los portales informativos más importantes de ese país.

Colombia le volvió a ganar a Argentina después de 12 años. En 2007, el combinado nacional, en ese entonces dirigido por Jorge Luis Pinto, derrotó a los albicelestes en el estadio El Campín por 2 goles a 1, en partido válido por la cuarta fecha de las eliminatorias al Mundial Sudáfrica 2010.

Los argentinos también querían que las estadísticas favorables para ellos contra Colombia se mantuvieran, pero eso no pasó y se nota que les dolió. Estas son varias de las portadas de los medios de comunicación argentinos y las opiniones de algunos periodistas deportivos reconocidos de ese país:

🇨🇴Le dio un repaso a la Argentina en el primer tiempo. Lo presionó, lo asfixió, lo neutralizó, pero no pudo plasmar la ventaja. La encontró en el complemento, y no justamente en su mejor momento. El resultado no se discute. Buena victoria colombiana también desde el rendimiento

— VarskySports (@VarskySports) June 16, 2019