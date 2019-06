El campeón asiático fue un hueso bastante duro de roer para el combinado nacional. Colombia sufrió lo que nunca imaginó para anotar en el arco catarí y lo logró apenas al minuto 86 gracias a Duván Zapata.

Desde el comienzo del segundo tiempo, la atención se centró en el técnico Carlos Queiroz para saber cuáles serían sus tres cambios. El portugués optó por Santiago Arias (en lugar de Stefan Medina), Falcao García (por Juan Guillermo Cuadrado) y Luis Díaz (por Roger Martínez).

Con el pasar de los minutos, en el segundo tiempo, los colombianos se volcaron a las redes sociales para pedir el ingreso de Edwin Cardona, teniendo en cuenta que el jugador del Pachuca tuvo un rendimiento positivo en los amistosos preparatorios y que su media distancia y buen pie le podría dar soluciones al equipo.

Queiroz no lo vio de esa manera. En la rueda de prensa posterior al triunfo fue consultado al respecto y, con la tranquilidad que lo caracteriza, explicó: “Consideré meter a Cardona, pero si tú tienes al frente un equipo con tres defensores y tres volantes centrales, no era la mejor opción. Preferí presionar a Catar, buscar las espaldas, rematar desde afuera”.

Cardona no ha jugado en los dos partidos de Colombia en la Copa América. El ex Boca Juniors es uno de los siete convocados para el torneo continental que aún no han saltado al campo de juego junto a Camilo Vargas, Álvaro Montero, Cristian Zapata, John Jáner Lucumí, Cristian Borja y Gustavo Cuéllar.