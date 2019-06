La charla entre Hernán Darío Gómez y sus jugadores se dio en el entretiempo del partido que terminó ganando el seleccionado charrúa por 4 goles a 0. En el descanso el marcador estaba 3-0 a favor de los celestes, motivo por el que ‘Bolillo’ prefirió preparar a sus dirigidos para no recibir más goles, en vez de motivarlos para descontar en el marcador.

“En el descanso les dije a los muchachos: ‘Bueno. 3-0. Dejemos eso 3-0. No vamos a pasar más pena’. Y me tocó dirigir todo el segundo tiempo para que no existieran más goles, y tratamos de frenar un poquito con un orden táctico no más, limitados a eso, a que no fuese más goleada de la que nos metieron porque si a esos uruguayos les das oportunidad, te meten 10 goles”, aseguró el colombiano en la rueda de prensa posterior a la goleada que sufrió en su debut en la Copa América de Brasil.

Las declaraciones de Gómez no cayeron del todo bien entre los aficionados ecuatorianos, quienes desde ya están pidiendo la salida del técnico.

En la rueda de prensa, ‘Bolillo’ destacó que casi logra dejar el segundo tiempo 0-0, como pretendía. “Uf. Tras el 3-0 yo veía que se venía una goleada como la de Argentina en 2004. Me tocó dirigir un entrenamiento para quedar 0-0 y casi lo logro, quedamos 1-0.”, concluyó el estratega antioqueño. A continuación, en video, una de las polémicas declaraciones de Gómez: