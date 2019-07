green

“Lionel Messi empleó gestos ofensivos, insultantes y humillantes en el enfrentamiento con su adversario, en un incidente en el que el balón ya no estaba en juego. Además, le propinó un fuerte golpe con el hombro a su contrincante [Gary Medel]”, señaló el paraguayo Mario Díaz de Vivar, en el informe del encuentro que le entregó a la Conmebol.

Este es el informe oficial de Diaz de Vivar sobre las expulsiones de Medel y Messi pic.twitter.com/cbMX0UqlCV — Manuel Olivari (@ManuOlivari) July 6, 2019

Cabe recordar que el astro argentino no se presentó a la ceremonia de premiación del tercer lugar del torneo continental y manifestó que la entidad que regula al fútbol sudamericano está llena de corrupción.

“Nosotros no tenemos que ser parte de esto. La falta de respeto que se nos faltó en esta Copa fue grande. No hay dudas, el torneo está armado para Brasil. Ojalá el árbitro y el VAR no influyan en la final de mañana y que Perú pueda competir”, expresó Messi.

Finalmente, la Conmebol le respondió al jugador augurando que sus afirmaciones son bastante graves: “Es inaceptable que a raíz de incidentes propios de la competencia se hayan lanzado acusaciones infundadas que faltan a la verdad y ponen en tela de juicio la integridad de la Copa América”.