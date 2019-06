“Con mucho respeto y franqueza dije que el profesor Pékerman era un gran hombre, un gran señor y un gran caballero, pero que trabajo táctico propiamente no había, no había en los partidos del Mundial. Algunos colegas de ustedes me trataron de mentiroso. Ahora todo el mundo dice: ‘Ahora sí tiene táctica el equipo’. No entiendo las cosas”, aseguró el técnico de Millonarios en el diálogo con ese medio de comunicación.

Esta no es la primera vez que Pinto descalifica el trabajo del entrenador argentino que llevó a Colombia a dos Mundiales. En marzo de este año, el extécnico de la selección de Costa Rica declaró en una entrevista que “en la era Pékerman no se trabajaba”.

Relacionado con su gran crítica al proceso anterior de la Selección Colombia, Pinto le dio su visto bueno a lo hecho por Queiroz en estos pocos meses que ha estado al frente del combinado nacional.

“Queiroz le ha dado (a Colombia) unos conceptos que son importantes en el fútbol mundial (…) Más colectividad, más funcionabilidad defensiva y ofensiva, más equipo en funcionamiento táctico”, concluyó el entrenador colombiano.

Pinto viajará el sábado con el plantel de Millonarios a Costa Rica, país en el que jugará un partido amistoso este domingo. Después, el cuadro embajador se desplazará a Estados Unidos para otros dos juegos de pretemporada.

Millonarios ya confirmó las contrataciones del defensa José Luis Moreno y el atacante Hansel Zapata. Se estima que en los próximos días se anuncie la llegada del portero Jefersson Martínez, proveniente de Envigado.