“Voy a hablar con todos menos con los chilenos. Los chilenos nos traicionaron en Malvinas y a mí también en la cancha. Los chilenos nacieron traidores y siempre lo van a ser”, señaló Pablo Loyudice, el joven español que ingresó al campo de juego en el partido entre Uruguay y Chile, en declaraciones recogidas por el diario ‘Olé’.

El aficionado, quien fue interceptado por el defensor Gonzalo Jara con una zancadilla, no podrá acercarse a menos de 5 kilómetros de un estadio en Brasil durante la Copa América, aseguró el medio argentino.

Por su parte, el defensor austral no recibirá ningún castigo por agredir a este fanático, indicó el periodista argentino Juan José Buscalia en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio. No obstante, el comentarista advirtió que el tribunal de disciplina es un ente autónomo e independiente que no ha dado pistas sobre la determinación que tomará con relación a este caso.

En consecuencia, el zaguero podría estar en el duelo de cuartos de final ante la Selección Colombia de este viernes 28 de junio en el estadio Arena Corinthians de la ciudad de Sao Paulo.