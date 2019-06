green

“Messi es un jugador que en cualquier momento puede definir un partido con una genialidad y nosotros debemos cuidarnos muy bien de eso”, aseguró Ospina en una conferencia de prensa después de la llegada del combinado colombiano a Salvador, donde el sábado chocará con Argentina en el partido de apertura del Grupo B.

El arquero añadió que la albiceleste es una de las selecciones con mayor tradición y respeto en el mundo porque además cuenta con Messi, su capitán, para él uno de los mejores futbolistas de la historia.

“Para nadie es un secreto que Messi es uno de los mejores de la historia y eso pesa, así Argentina venga en un recambio, como nosotros”, sostuvo Ospina.

“Nosotros debemos tener los pies sobre la tierra para lo que queremos”, dijo el portero ante los medios en la conferencia en la que estuvo acompañado del capitán del equipo, Radamel Falcao García.

Interrogado sobre lo que espera de la selección colombiana en la Copa América de Brasil, el meta del Nápoles italiano indicó que se debe ir “paso a paso”, aunque con el sueño de “entregarle una alegría más a nuestro país”, si se logra la victoria.

Ospina, de 30 años, tiene en suspenso su futuro pues no está claro si el Nápoles hará uso de la opción de compra de sus derechos deportivos, que pertenecen al Arsenal inglés.

“Sé que en los últimos equipos no he tenido la continuidad que he querido, pero siempre trato de estar bien y cuando vengo a la selección Colombia trato de seguir disfrutando y aportando”, apostilló el arquero.