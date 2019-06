“Hay una lista previa, los cinco que cobraron fueron los que lo hicieron mejor en los entrenamientos. Yo era el séptimo”, manifestó el goleador del Atalanta de Italia a su llegada al aeropuerto de Cali, para disfrutar de unos días de descanso junto a su familia.

Una buena parte de la afición colombiana criticó a Zapata por no ser uno de los cinco cobradores de Colombia en la tanda de penaltis en la que se definió el paso a las semifinales del torneo, asumiendo que él no lo había hecho por temor o por hacerle el quite a esa responsabilidad.

Juan Guillermo Cuadrado también había hablado al respecto minutos después de que se consumara la eliminación y defendió a William Tesillo, quien falló su cobro.

“La lista la había hecho el profe. Habíamos practicado los penales. Lo siento mucho por Tesillo porque en los entrenamientos fue el mejor pateando los penales, no se había comido ni uno. Estamos con él, le pasa hasta a los mejores del mundo”, manifestó Cuadrado a los medios de comunicación que atendió en el estadio Arena Corinthians.

El defensor central, ubicado como lateral izquierdo por el técnico Carlos Queiroz en esta Copa América, fue el único de los jugadores, tanto de Colombia como de Chile, que falló su cobro desde los once pasos. James Rodríguez, Edwin Cardona, Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina cumplieron con su labor en la tanda que le dio la clasificación a semifinales a los dirigidos por Reinaldo Rueda.