El Grupo de Estudio Técnico de la Conmebol fue el que diseñó el equipo ideal de esta edición del torneo continental, que dejó a Brasil como campeón y a Perú como subcampeón.

El once ideal quedó integrado por cinco jugadores brasileños, dos peruanos, un argentino, un chileno, un uruguayo y un colombiano. James Rodríguez y el uruguayo José María Giménez fueron los únicos futbolistas del once ideal que no clasificaron a las semifinales del torneo.

El equipo ideal del torneo quedó de la siguiente manera: Allison (Brasil); Dani Alves (Brasil), José María Giménez (Uruguay), Thiago Silva (Brasil), Miguel Trauco (Perú), Leandro Paredes (Argentina), Arturo Vidal (Chile), Arthur (Brasil), James Rodríguez (Colombia), Everton (Brasil) y Paolo Guerrero (Perú).