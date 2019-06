green

Cada medio eligió sus once jugadores ideales de la historia del más antiguo torneo de selecciones del mundo, que el 2 de julio cumplirá 103 años de existencia, que no es lo mismo que la historia del fútbol sudamericano en general.

El portero es el paraguayo José Luis Chilavert. Los defensores son Cafú, el chileno Elías Figueroa y otro brasileño como Roberto Carlos. En el medio estaría Dunga con Arturo Vidal, el único ‘histórico’ que permanece activo. Más adelante figura Diego Armando Maradona, con cuatro atacantes: Ronaldo, Gabriel Ómar Batistuta, Óscar Ruggeri y el uruguayo Enzo Francescoli.

Los más votados fueron Marcos Evangelista de Moares ‘Cafú’ y Roberto Carlos da Silva, titulares de la Canarinha en las conquistas de las ediciones Bolivia’97 y Paraguay’99.

El eterno debate sobre el mejor jugador del mundo se lo quedó Maradona, al recibir el 31,8% de las preferencias. Aunque Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’ y Lionel Messi fueron postulados, primero como creativos, y después como delanteros, sus votos no alcanzaron para quedar en ese once ideal. En cambio, Carlos ‘el Pibe’ Valderrama quedó a solo un voto de discutirle al ‘Pelusa’ la posición.

Setenta y cuatro nombres fueron citados entre los encuestados y ninguno de los 10 países de la Conmebol quedó sin candidato.

Por Colombia fueron consultados Francisco Henao, redactor de El País de Cali, y John Eric Gómez Marín, de El Colombiano de Medellín. El primero eligió este onceno: Óscar Córdoba (Colombia); Cafú, Hugo de León (Uruguay), Héctor Chumpitaz (Perú) y Roberto Carlos; Dunga, Arturo Vidal y Maradona; Batistuta, Ronaldo y Rubén Sosa (Uruguay).

Gómez votó por Chilavert; Cafú, Figueroa (Chile), Iván Ramiro Córdoba (Colombia) y Roberto Carlos; ‘el Pibe’ Valderrama, Maradona y Alfredo Di Stéfano (Argentina); Pelé, Ronaldinho (Brasil) y Ronaldo.

En medios de otros países también hubo algunos colombianos. Julio Chiappetta, editor jefe de Deportes del Diario Clarín de Argentina, eligió a René Higuita como su portero. La boliviana Roxana Pomier, editora del suplemento deportivo Campeones, del diario Página Siete de La Paz, votó por el ‘Pibe’ Valderrama, así como el chileno Claudio Herrera, del diario El Mercurio, y Pedro Canelo, periodista del Comercio de Perú.

Luis Suárez, de La Patilla de Venezuela, votó por el ‘Pibe’ y también lo hizo por Iván Ramiro Córdoba, que a su vez obtuvo los votos del chileno Rodrigo Contreras, de la Radio Cooperativa, y los periodistas del informativo paraguayo D10. La venezolana María Carolina Alvarado, del medio digital El Pitazo, votó por Óscar Córdoba como su portero.