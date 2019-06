green

“Ya llegué. Ya estoy en Salvador, Bahía, pero me pasó de todo. Me vomité, se me enredó la maleta y me hicieron mal el cambio de moneda”, expresó Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, en sus historias de Instagram durante su primer día en territorio brasileño.

A pesar de todos los inconvenientes vividos, la influenciadora se mostró entusiasmada y siguió publicando todo lo que está haciendo en la Copa América. La controversial mujer ha acompañado, a su manera, a la Selección en los últimos eventos deportivos, donde también hizo de las suyas.

En una entrevista para Daniel Samper, la cual fue subida en el canal de YouTube del reconocido periodista, Barrera confesó que se ha hecho varias cirugías y que ha viajado gracias sus polémicos videos. Adicionalmente, contó que tiene varios emprendimientos que le permiten viajar a acompañar a la selección.