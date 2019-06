green

‘El Tigre’ solo necesitó dos encuentros para convertir su primer tanto con la Selección. Falcao debutó con el combinado nacional en febrero de 2007 frente a Uruguay en partido amistoso, y su estreno en las redes llegó cuatro meses después, en la Copa Kirin, donde anotó el gol del triunfo ante Montenegro. Actualmente, el delantero del Mónaco es el goleador histórico de la Selección, con 34 anotaciones, destaca el portal Futbolete.

Al igual que Falcao, Luis Fernando Muriel necesitó de tan solo dos partidos para marcar su primera anotación con la Selección. El delantero atlanticense convirtió el último tanto de la victoria de Colombia 4-1 sobre Guatemala el 6 de febrero de 2013 en Miami. No obstante, a diferencia de ‘El Tigre’, Muriel no ha tenido una gran producción goleadora en el combinado nacional, pues en total solo tiene 3 anotaciones.

Luego de Falcao y Muriel, Luis Díaz es el tercer delantero, de los convocados para la Copa América, que menos tiempo se demoró en anotar su primer gol con la Selección. El guajiro requirió de tres juegos para marcar, recoge El Espectador. El delantero del junior fue convocado por primera vez para los amistosos de septiembre del año pasado, donde debutó en el empate 0-0 frente a Argentina. Su primer y único tanto con Colombia llegó en marzo de este año, frente a Corea del Sur.

Por su parte, a Duván Zapata, de gran temporada con el Atalanta de Bérgamo italiano, le costó un poco convertir su primer tanto con la ‘tricolor’. Ante Perú este domingo, y luego de 9 encuentros disputados, el atacante vallecaucano por fin tuvo su debut goleador.

De los cinco delanteros convocados, Roger Martínez es el único que no ha anotado con la Selección Colombia de mayores, recuerda Soccerway. Martínez hasta el momento ha jugado 9 partidos con el combinado nacional. Sin embargo, no es titular frecuente y normalmente no juega en su posición natural.

Hay que decir que Falcao no jugó partidos completos antes de anotar.