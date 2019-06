green

“Como Ecuador no sacó resultados, entonces se ve feo y va a haber lío, problema, crítica y de todo. Pero acá en la Copa América se acumuló experiencia y trabajo”, indicó inicialmente.

Luego dijo que los triunfos valen cuando de ir a un Mundial se trata: “Los resultados son en las eliminatorias, conmigo o con otro. Este año han sido pésimos [los resultados], pero en la elaboración de juego hemos avanzado porque hace un año no existía selección en Ecuador”.

También dijo que no renunciará: “Si me echan, me tengo que ir, pero no me pasa eso por la cabeza. No soy de los que va a entregar el trabajo”.

“Si me hubieran dicho que si me iba mal en la Copa América, me echaban, yo no venía. Pero ningún directivo me dijo eso, ni los de ahora, ni los de antes so”, añadió.

Después confrontó a un reportero: “¿Hace un año tenías equipo, tenías selección?, ¿después de la eliminatoria hubo selección? O sea, hay inconciencia”.

También expresó que Ecuador tuvo rivales muy complejos: “Nuestro grupo fue muy difícil, con Chile y Uruguay. Enfrentamos a finalistas de varios torneos y nosotros hasta ahora arrancando, ni siquiera estamos en la pista”.

Por último volvió a discutir con los periodistas, a los que les pidió mejor trato: “Si tienen tanto afán y la solución es echarme y traer otro, bienvenido, pero ¿cómo lo van a volver? Igualito que a mí, con el mismo irrespeto y maltrato”.

“Por ese afán que ustedes tienen, están pidiendo resultados donde todavía no se pueden dar… Pero si es por lo que dice la prensa, gracias a Dios yo no la oigo”, cerró.

En video, las palabras de ‘Bolillo’: