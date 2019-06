green

En un audio difundido por el programa ‘Todo pasa’, del canal de deportes argentino TyC Sports, el histórico jugador gaucho Diego Armando Maradona le pegó con todo a su selección.

“Vos te das cuenta que nos puede ganar Tonga a nosotros. Hay un prestigio que lo construimos a patadas, a trompadas. Que se acuerden cuando salimos todos de Perú, que nos rompieron los micros… ¿Qué quedó de todo eso?“, inició ‘El Diego’.

Y luego finalizó su corta intervención, que dejó ver, una vez más, sus graves problemas de salud: “¿Qué es la camiseta? La camiseta la sentís, la concha de tu madre“.

El pasado viernes, Maradona anunció que no será más el técnico del Dorados de Sinaloa mexicano porque los médicos le pidieron “que pare”, y especificó que tiene que hacerse dos operaciones, ninguna de riesgo, que viene postergando “desde hace mucho”.

“Hoy lamentablemente tengo que dar un paso al costado y dejar el club, donde me hicieron sentir como en mi casa… tengo que pensar en mí, y en mi salud. Los médicos me piden que pare, porque pasan los años y cada vez me duele más”, señaló el ídolo argentino.