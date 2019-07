Los argentinos se quejaron bastante del trabajo de los jueces en la victoria por 2 a 0 de Brasil porque argumentan que les debieron conceder dos penaltis usando el VAR. Al descubrir que Óscar Julián Ruíz ofició como observador de la asistencia arbitral en video en ese partido, responsabilizaron al colombiano de lo sucedido.

El diario La Nación, uno de los más importantes en Argentina, recordó las denuncias por acoso sexual que hizo públicas el exárbitro Harold Perilla en marzo pasado contra Ruíz.

“Ruiz continúa en su puesto a pesar de haber recibido una denuncia sobre acoso sexual a colegas. En su momento, los árbitros en cuestión aseguraron que el colombiano les ofreció un crecimiento en sus carreras si accedían a tener relaciones sexuales con él”, escribió ese medio de comunicación este miércoles.

En su momento, Perilla indicó que denunció ante la Fiscalía a Óscar Julián Ruiz por acoso sexual y laboral. “Yo era como su traga maluca, siempre quiso tener relaciones conmigo”, explicó.

“Siempre se acercaba a mí, me pedía que tuviera relaciones con él si quería llegar lejos, que él era el camino. No paraba de molestarme y de decirme cosas morbosas. En una pretemporada no dejé que me tocara los genitales y la cola y eso me causó problemas con él”, relató Perilla en el programa de radio de Vicky Dávila, en La W.

Y agregó: “Me decía que probara algo nuevo, que él lo hizo le encantó y nunca salió de eso. Pero como nunca accedí, eso repercutió en el tema laboral porque Ruiz siempre pone a un miembro en la comisión técnica”.