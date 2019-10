¿Por qué? Cuando compras productos en la calle no sabes si lo que adquiriste es de buena calidad y no te dan ninguna garantía. Así que en caso de que se dañe el producto, no habrá quién te responda y habrás perdido tu dinero, aunque hayas pagado menos que si lo hubieras comprado en un establecimiento formal.

Además, cuando apoyas la venta informal, a su vez estás apoyando el contrabando, la piratería y la corrupción.

¿Y esto cómo te afecta? Se calcula que al año en el país se dejan de generar 1.000.000 empleos formales por esta práctica ilegal, cifra que puede ser superior si se tiene en cuenta el empleo indirecto.

De modo que cuando compras en las calles, por ahorrarte unos pesos, en realidad está siendo parte de la corrupción que tanto criticas. Así que en una próxima oportunidad, piensa bien y “echa un ojo antes del enojo”.