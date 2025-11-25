En línea con su propósito de brindar experiencias únicas para sus clientes, el Banco de Bogotá llevará a 480 colombianos a vivir la Copa Mundial de la Fifa 2026, gracias a su alianza con Visa.

En el marco de esta iniciativa, la entidad premiará a sus clientes con beneficios exclusivos, que van desde viajes con acceso a los estadios hasta artículos y elementos oficiales de este evento que se disputará a partir del 11 de junio de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

Banco de Bogotá entregará beneficios a sus clientes: ¿de qué se trata?

Dentro de los reconocimientos a clientes se destacan los hospitalities sencillos y dobles, que incluyen tiquetes aéreos, transporte interno, estadía por tres noches y cuatro días, alimentación y acceso a un partido en las sedes del Mundial (Estados Unidos, Canadá o México); así como las experiencias Sky Box, que ofrecen la posibilidad de disfrutar los encuentros desde ubicaciones privilegiadas, con vuelos, alojamiento y atención personalizada.

Para quienes vivan la competencia desde Colombia, el Banco de Bogotá también contará diferentes activaciones donde se entregarán televisores, balones oficiales, álbumes y láminas coleccionables, manteniendo viva la tradición que reúne a las familias cada cuatro años en torno al fútbol.

Hinchas / Getty

“Nos llena de orgullo ver cómo las alianzas se materializan en experiencias únicas para los colombianos. En Visa seguiremos impulsando el poder de la colaboración y trabajando para cumplir con las nuevas expectativas de los aficionados, ofreciendo soluciones que les permitan vivir como nunca antes el evento deportivo más esperado del mundo”, afirmó Miren Vicente, Vicepresidente de Patrocinios y Marketing de Clientes para Visa en América Latina y el Caribe.

A través de esta alianza con Visa, el Grupo Aval y el Banco de Bogotá, por medio de Experiencias Aval, reafirman su compromiso con la innovación, la conexión con sus clientes y la generación de experiencias memorables, acercando a los colombianos a uno de los eventos más inspiradores y grandes del planeta.

*En alianza con: Banco de Bogotá.

