La larga historia de los casinos ha sido atravesada por múltiples personalidades, un montón de casinos y demasiados juegos distintos. Pero al final, todo tiene que ver con los premios. Los juegos de casinos en línea no serían tan entretenidos si no estuviesen acompañados de jugosos premios en efectivo, tiradas gratis o bonos de casino.

Lista de casinos en línea 2023 con premios exclusivos

Codere – Premios descomunales con su jackpot épico. Yajuego – Prueba sus Drops and Wins y multiplica tus premios. Betsson – En una ronda podrás multiplicar tu dinero por más de 500 con Monopoly. William Hill – Multiplica tu depósito y recibe hasta $100.000 pesos. Rivalo – Bono de bienvenida de hasta 1 millón + 100 giros gratis. Luckia – Hasta 5.000 millones de pesos en premios con sus Drops and Wins. Bwin – Gana 1.000.000 de pesos cada semana.

1. Codere – Premios descomunales con su jackpot épico

Codere inició sus operaciones desde 1984 y, desde entonces ha tenido un crecimiento envidiable llegando a países en Europa y América Latina en donde ha tenido una buena acogida seguida de un gran prestigio. Llegó a Colombia en el año 2009 con el Crown Casino en Bogotá y, hoy en día, presta el servicio online en todo el territorio nacional.

Su jackpot épico ofrece un premio mayor de más de 29 millones de pesos, pero no es el único ni el más abultado. Tiene, también, el jackpot Age of the Gods con un premio mayor de 60 millones y un bote secundario de casi 19 millones.

Pros

Ofrece jackpots diarios.

Tiene la Quantum Roulette que ofrece premios por 500x.

Ofrece el 100% del primer depósito hasta $100.000 pesos.

Contras

Su oferta de juegos de casino no es muy alta.

Oferta de juegos Codere: +500 Juegos en vivo: ✔️ Promociones para casino: ✔️ Depósito mínimo: 20.000 COP Métodos de pago: Efecty,PayU, MasterCard, Visa, Via Baloto, Opciones para el retiro, Transferencia bancaria

2. Yajuego – Prueba sus Drops and Wins y multiplica tus premios.

Yajuego incursionó en el mercado colombiano de apuestas online en el 2018, viniendo de una larga trayectoria en la industria de juego en Europa y África. Hoy en día cuenta con más de 550 juegos de casino y bonos de bienvenida de hasta $300.000 pesos.

Cuenta con torneos Drops and Wins, que son torneos en donde puedes tener premios en efectivo en cualquier giro y tienen un premio acumulado total esperado de $7.500 millones de pesos.

Pros

Cuenta con grandes premios en su casino en vivo.

Ofrece más de 500 tragamonedas.

Juegos nuevos constantemente

Contras

No tiene app móvil

Oferta de juegos YaJuego: +570 Juegos en vivo: ✔️ Promociones para casino: ✔️ Depósito mínimo: $2.000 COP Métodos de pago: Visa, Mastercard, Transferencia bancaria

3. Betsson – En una ronda podrás multiplicar tu dinero por más de 500 con Monopoly.

Betsson es una de las casas de apuestas con mayor antigüedad operando en Colombia, su historia se remonta hasta 1963 y, si bien sus casinos online vinieron tiempo más tarde, han mantenido la misma rigurosidad en cuanto a la seguridad de sus apuestas y la experiencia de sus usuarios. En Colombia cuenta con varios tipos de juegos, entre ellos, shows en vivo como el clásico Monopoly, Sweet Bonanza o Crazy time.

Pros

Puedes ganar premios de más de 500x con Monopoly.

Ofrece el billete millonario. Gana $100 millones con $500 pesos.

Bono legendario. $200.000 en tu primera recarga

Contras

No tiene atención al cliente las 24 horas.

Oferta de juegos Betsson: +330 Juegos en vivo: ✔️ Promociones para casino: ✔️ Depósito mínimo: $10.000 COP Métodos de pago: Tarjeta de crédito o débito (Visa o MasterCard) PayU Efecty Daviplata PSE, Pagos Seguros en Línea NEQUI

4. William Hill – Multiplica tu depósito y recibe hasta $100.000 pesos.

Uno de los casinos más antiguos del mundo es William Hill, fue fundado en el año de 1934 en Birmingham. Inicialmente, se enfocó en las apuestas deportivas proveyendo apuestas de carreras de caballos y de galgos, pero con el tiempo fue abarcando otros mercados hasta llegar a ser el gigante que es hoy en día.

Pros

Ofrece juegos de casino en vivo.

Cuenta con la versión demo de algunos de sus juegos.

Tiene una gran trayectoria a nivel mundial.

Contra

Es de los casinos con menor cantidad de bonos del mercado.

Oferta de juegos William Hill: +550 Juegos en vivo: ✔️ Promociones para casino: ✔️ Depósito mínimo: 2.000 COP Métodos de pago: PayPal, Visa, Visa Electron, MasterCard, Neteller, Skrill, Webmoney

5. Rivalo – Bono de bienvenida de hasta 1 millón + 100 giros gratis.

Rivalo fue inscrito en el 2013 en la isla de Curazao. Llegó a Colombia en el 2018 incentivado por las regulaciones que ofrece Coljuegos en dicho país. Hoy en día, Rivalo es uno de los casinos preferidos por los jugadores colombianos debido a la sencillez de su página y a sus excelentes bonos de depósito.

Pros

Tiene muy buenos bonos de depósito.

Cuenta con una página bastante sencilla de usar.

Ofrece más de 550 tragamonedas para apostar.

Contra

Su servicio de atención al cliente podría mejorar.

Oferta de juegos Rivalo: +600 Juegos en vivo: ✔️ Promociones para casino: ✔️ Depósito mínimo: $5.000 COP Métodos de pago: transferencias bancarias, tarjetas de crédito o débito de Visa y monederos virtuales como Neteller o Skrill.

6. Luckia – Hasta 5.000 millones de pesos en premios con sus Drops and Wins.

Luckia nació en la década de los 70 como una empresa familiar en La Coruña en el noroeste de España. En un principio, se centró en ofrecer bingos y juegos a casinos terrestres en la zona de Galicia. Luego, con el tiempo, fue expandiendo sus servicios a otras partes de Europa. A Colombia llegó a inicios de 2018.

Pros

Ofrece instrucciones de cada uno de sus juegos.

Cuenta con una gran variedad de juegos de casino.

Tiene un blog con consejos e información relevante de sus juegos.

Contra

Su página de internet podría mejorar.

Oferta de juegos Luckia: +1250 Juegos en vivo: ✔️ Promociones para casino: ✔️ Depósito mínimo: $1.000 COP Métodos de pago: Efecty y Dimonex, PayU, Tarjetas débito, Tarjetas de crédito Visa o Mastercard

7. Bwin – Gana 1.000.000 de pesos cada semana.

Bwin es un casino de origen austriaco fundado en el año de 1998 bajo el nombre de Betandwin. En el año 2006 cambió su nombre al que conocemos actualmente y, para entonces, ya contaba con juegos de casino en vivo en su plataforma, pues sus objetivos inicialmente fueron brindar apuestas deportivas.

Pros

Cuenta con una excelente aplicación móvil.

Está constantemente incluyendo juegos nuevos.

Su depósito mínimo es de tan solo $5.000 pesos.

Contra

Tiene relativamente pocos juegos en vivo.

Oferta de juegos Bwin: +500 Juegos en vivo: ✔️ Promociones para casino: ✔️ Depósito mínimo: $5.000 COP Métodos de pago: Mastercard, Visa, Efecty, Baloto

¿Un premio es lo mismo que un bono?

No, ambos son beneficios que los jugadores pueden obtener, pero se ganan de distintas maneras. Un bono vendría a ser un cupón que el usuario obtiene por alguna acción en particular. Por ejemplo, los casinos suelen dar bonos de bienvenida por hacer su registro o su primer depósito. También puede haber bonos diarios por el simple hecho de iniciar sesión o para promocionar algún juego en particular.

Un premio, es más la recompensa que obtienes por ganar en alguno de los juegos o, por cumplir ciertas condiciones que el casino te pide. De esta manera, el casino te puede premiar por tu fidelidad a través de un sistema de puntos o, simplemente obteniendo una línea de pago en tus tragamonedas favoritas. Te darás cuenta de que, en algunos casos, los premios que ofrece el casino son bonos y, en ese caso, tendrás bonos especiales con retribuciones mucho mayores a los bonos comunes.

¿Cuáles son los juegos con mejores premios?

Por lo general, las mejores retribuciones que puedes tener serán los premios cuyo bote se ha obtenido de manera progresiva. A estos premios se los llama Jackpot y, si bien es muy poco probable de dar con el premio mayor, el bote acumulado siempre supera enormemente cualquier apuesta que puedas llegar a hacer.

Hoy en día existen jackpots de diferentes juegos, incluyendo algunos juegos de mesa. Sin embargo, los más tradicionales jackpots están en las tragamonedas en donde vas a poder encontrar distintas variaciones de dar con un bote acumulado final que puede llegar a ser de varios cientos de millones.

¿Cómo puedo mejorar mis posibilidades de ganar?

Si eres un experto en los juegos de casino, podrías empezar a hilar fino y buscar hasta las más mínimas variables que pueden darse en cada uno de los juegos, esto no te garantizará nada, pero por lo menos estarás plenamente consciente de tus probabilidades de ganar. Sin embargo, es importante tener en consideración que los juegos de casino están hechos para divertirte y no para lucrarte, el casino siempre va a tener el bote mayor y esto se debe únicamente al azar.

Si eres el gran afortunado de dar con el bote acumulado mayor, seguramente muchas de tus preocupaciones económicas se verán, por lo menos, fuertemente alivianadas. De todas maneras, dar con el premio gordo es una probabilidad ínfima que, justamente, es lo que garantiza poder tener un premio acumulado tan abultado.

¿Alguna vez alguien ha ganado un premio gordo?

Sí, varias veces. Hace poco un apostador colombiano se ganó más de 369 millones de pesos jugando en las tragamonedas tan solo apostando $60.000, pero este no es el único caso. Si bien es muy difícil ganar un premio gordo en casinos online, no es imposible y estas historias, en las que ciudadanos de a pie logran conseguir botes impensables, son las que motivan día a día a los apostadores a seguir intentándolo. Y no es para menos, con unos pocos pesos, se pueden lograr premios absurdos en cuestión de minutos.

Además, Colombia no es el único país que ha sido testigo de premios como este. Según Rushbet, en el año 2012 en Suecia, una mujer se encontraba jugando en una pagamonedas del Salón de los Dioses, y se terminó llevando más de siete millones de euros. Ha sido el premio más grande registrado en casinos online a nivel mundial.

¿Cómo retirar mi premio?

Las ganancias grandes obtenidas por las apuestas en los casinos online se retiran de la misma manera que cualquier otra ganancia. La única diferencia, es que según sea el bote que te estuviste llevando, es posible que debas pagar un impuesto que se denomina retención de la fuente. Éste indica, que debes abonar el 20% del valor de las ganancias totales obtenidas siempre y cuando las ganancias sobrepasen las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT). Al día de hoy, en el 2023, la UVT está en $38.004 por lo que si tu premio sobrepasa el monto de $1.824.192 pesos, tendrás que estar aplicando la retención de la fuente.

Así que, deberás estar atento a cumplir con las exigencias tributarias del país para no tener ningún tipo de percance. Los pasos a seguir para retirar son:

Iniciar sesión. Ir al cajero. Dar clic en retirar. Elegir el método de pago. Cobrar.

Ten en cuenta, que cada método de pago tiene sus límites máximos y deberás estar atento a los montos que tienes permitido sacar según el método de pago que elegiste usar. Además, no todos los jugadores deben abonar la retención de la fuente, sólo los que sobrepasen dicho umbral. Si tu premio se mantuvo bajo el límite, podrás disfrutar del mismo sin ningún inconveniente.

¿Qué tan real es el premio que se ofrece?

El premio que se ofrece es tal cual el que estarás cobrando. Sin embargo, debes tener en cuenta que los precios que se publican normalmente son las recompensas máximas que puedes llegar a tener si cumples todos los requisitos que se te piden. Llegar a cobrar el máximo bote puede ser una tarea titánica. De todas maneras, hay botes intermedios que son igual bastante abultados y más fáciles de obtener.

En Colombia, tenemos la regulación de Coljuegos, lo que nos permite estar a salvo de promociones fraudulentas y juegos injustos. Además, cada casino está constantemente bajo verificación de organismos internacionales que otorgan las licencias de uso alrededor del mundo, lo que nos da una segunda instancia de seguridad ante posibles engaños.

¿Qué comisión se lleva el casino al entregar un premio?

Los casinos no cobran comisión por el retiro de dinero. La manera de ganar dinero de las casas de apuestas es por medio de las apuestas mismas, ya sea por medio de un porcentaje que se saca de tu apuesta inicial o por las apuestas que pierdes. Al momento de entregar el premio, éste se otorga neto al jugador en cuestión. Sin embargo, tal vez puedas incurrir en gastos impositivos según sea el monto ganado.

¿La plata de los casinos es dinero legal?

Sí, completamente. Los botes más grandes ofrecidos por los casinos son los obtenidos a través de jackpots progresivos, en donde cada una de tus apuestas aporta a un bote común que va a ser entregado a una sola persona. Al haber tan poca probabilidad de dar con el premio mayor, hay tiempo de sobra para acumular grandes cantidades de dinero antes de que alguien tenga la suerte de dar con él.

¿Debo retirar mi premio con algún método de pago especial?

No, todos los métodos de pago ofrecidos por el casino serán igual de válidos si llegas a dar con un premio grande. Lo que sí deberás tener en cuenta son los límites de pago que tiene cada uno de los métodos de cobro y, los cargos impositivos que pueda llegar a tener el premio que acabas de ganar.

¿Cuánto se debe pagar de impuestos?

Si tus ganancias en apuestas superan las 48 UVT, tendrás que abonar la retención de la fuente que se quedará con el 20% de las ganancias obtenidas.

Conclusiones

Los juegos de casino prometen premios exorbitantes que siempre son un atractivo para el apostador. Sin embargo, ten en cuenta que estos premios son muy difíciles de lograr y es probable que nunca logres uno de tal tamaño. Lejos de querer desincentivar, te animamos a que tengas en cuenta que los juegos de casino deben ser tomados por diversión y no con el fin de lucrar, ya que si bien puedes ser el afortunado ganador de un premio multimillonario, es demasiado improbable que esto suceda. Por lo dicho, nunca pierdas la esperanza de dar con el “pez gordo” pero tampoco dejes a un lado la diversión por tal fin.

Juego responsable

Los juegos de azar en Colombia se ofrecen solamente para personas mayores de 18 años, los casinos te van a pedir que valides tu identidad para cumplir con este requisito. Además, es importante que entiendas que los juegos de casino deben tomarse como una manera de entretenimiento y no para ganar dinero, lo más probable es que pierdas la plata apostada. Por último, jugar sin límites puede generar hábitos adictivos. Es importante que estés pendiente sobre cualquier indicio de dependencia y, así, poder acudir ante un profesional. Lo mejor siempre es jugar de forma responsable y con moderación.