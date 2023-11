Muchas veces, el intercambio de dinero con los casinos en línea es de los puntos más críticos al iniciarse en el mundo de los juegos de azar. No es fácil confiar el dinero trabajado en el mar de transacciones que se mueven a diario. Es por eso, que se hace necesario operar siempre con casinos registrados y con opciones de pago confiables. En este último punto, tenemos a PuntoRed. Una empresa que se ha ganado a pulso la confianza de los jugadores colombianos y que está en constante crecimiento desde su inicio de operaciones.

1. Codere – Recargando con PuntoRed recibe el 100% extra en tu 1era recarga.

Codere fue fundada en España en 1980, al poco tiempo empezó su expansión por el país ibérico y, después, corrió sus fronteras hacia la bota itálica. Luego, con los años, cruzó el atlántico y se estableció en varios países de Sur América incluyendo al país cafetero.

Hoy en día, es de los casinos que más retumban en el subconsciente de los jugadores colombianos, pues es uno de los que más invierte en publicidad y, además, cuenta con el Pibe Valderrama como embajador del casino, una personalidad bien difundida a lo largo y ancho del país.

Pros

Ofrece el 100% de tu depósito inicial con su bono de bienvenida.

Cuenta con una buena variedad de juegos de casino en vivo.

Tiene varios jackpots de tragamonedas disponibles.

Contra

Es de los casinos con menor oferta de bonos del mercado.

2. William Hill – Deposita con PuntoRed y reclama tu bono doble o nada.

William Hill fue un hombre apasionado por las apuestas que vivió en la primera mitad del siglo pasado y fue quién fundó el casino homónimo que, hoy en día, opera en Colombia. Es uno de los casinos con más recorrido del mundo y su página cuenta con una estética de exclusividad excepcional.

Pros

Su página es concisa y clara.

Ofrece hasta $100.000 pesos en tu bono de bienvenida.

Cuenta con una amplia variedad de juegos de casino, tanto virtuales como en vivo.

Contra

Tiene una oferta baja de bonos en comparación al mercado.

3. Rivalo – Fondeando con PuntoRed recibes hasta 100 giros gratis.

Rivalo es un casino alemán con sede central en Curazao. Su página web fue creada en el año 2013 y en Colombia llegó en el año 2018 con el aval de Coljuegos. Es de los casinos en línea que más opciones de apuesta tiene debido a su gran cantidad de juegos y, además, tiene uno de los bonos de bienvenida más atractivos del mercado.

Pros

Ofrece hasta 1 millón de pesos y 100 giros gratis con su bono de bienvenida.

Tiene más de 600 juegos de casino.

Cuenta con shows y juegos de casino en vivo .

Contra

No tiene una aplicación nativa para Android ni para iOS

4. Bwin – Deposita con PuntoRed y gana giros gratis.

Su historia se remonta hasta 1997 en donde empezó llamándose BetandWin. Inició siendo una casa de apuestas deportivas y no fue hasta el año 2001 en donde incursionó en los juegos de casino online queriendo aprovechar el auge de los mismos y su gran potencial. Desde entonces no ha parado de adquirir pequeños competidores aumentando así su influencia y oferta. A Colombia llegó en el año 2021 con una gran trayectoria recorrida y con su nombre ya en el radar de muchos jugadores colombianos.

Pros

Ofrece torneos de pagamonedas a diario.

Cuenta con varios bonos en los que brindan giros gratis.

Tiene varios juegos exclusivos.

Contra

No cuenta con atención al cliente las 24 hrs.

¿Qué es PuntoRed?

En una fintech colombiana que, entre otras cosas, sirve de corresponsal bancario a los casinos online de Colombia. Su inicio de operaciones se dio en el año de 2005 y, con el tiempo, fue ganando terreno en las transacciones comerciales de Colombia hasta llegar a mover más de un millón de dólares diarios.

Hoy en día, cuenta con varios servicios a lo largo y ancho del país en donde cada vez son más los clientes a los que le presta servicios y, también, los colombianos a los que les facilita la vida.

¿Cómo hacer un depósito con PuntoRed?

Tendrás que seguir los pasos como cualquier otra operación en efectivo que desees realizar. La única diferencia es que al momento de elegir la opción de pago, deberás elegir a PuntoRed de entre todas las demás. Los pasos que debes seguir son los siguientes:

Iniciar sesión

Para toda operación que desees realizar, debes estar dentro de tu cuenta. Si no tienes una, deberás crearla desde la página principal del casino. Muchas veces, el casino te ofrecerá un botón de pago ni bien inicias sesión o una vez te registres. Si no, deberás hacer el paso 2.

Ir al cajero

Normalmente el cajero está en la esquina superior derecha de tu pantalla. También, es posible que debas hacer clic previamente en el ícono del usuario para poder acceder al cajero. De todas formas, se te habilitarán las opciones de recarga y retiro sobre las cuales podrás decidir con el solo hecho de hacer clic en la opción deseada.

Elegir el botón de depositar

En algunos casinos, encontrarás un acceso directo en la pantalla principal en donde se te ofrecerá hacer un depósito directamente. En los que no, deberás ingresar al botón de depósito directamente desde el cajero.

Una vez hecho esto, se te abrirá una nueva ventana en donde vas a tener las opciones de pago disponibles. En algunos casos, tendrás que elegir primero el método de pago. Recuerda que para elegir a PuntoRed, el método de pago que deberás elegir es en Efectivo.

Marcar a PuntoRed como tu opción de pago

Dentro de la variedad de opciones que vas a encontrar, deberás elegir a PuntoRed como tú método de pago. Encontrarás ciertas variaciones según sea el casino de tu preferencia, pero siempre se te terminarán dando los datos pertinentes para hacer tu pago en efectivo en el local adherido de tu preferencia.

¡Listo!

Con los datos brindados, tendrás que acercarte al local que hayas seleccionado y hacer el pago. Ten en cuenta, que la acreditación del mismo será con un plazo máximo de 3 días hábiles. En algunos casos, tu primer pago podrá tardar un poco más debido a las verificaciones de identidad que deben efectuar los casinos para evitar cualquier inconveniente, pero ante cualquier demora adicional se te será informado de manera oportuna.

¿Se pueden hacer retiros con PuntoRed?

En los casinos acá mencionados, no encontramos a PuntoRed como una opción de retiro. Seguramente esto puede cambiar en el futuro.

¿Hay bonos por usar PuntoRed?

Los bonos de casino que puedan estar ofertados, serán los mismos uses o no PuntoRed. No hay un bono especial por el uso del mismo. Sin embargo, por lo general, cualquier bono de depósito que se encuentre disponible en el casino podrá ser redimido con el uso de PuntoRed, por lo que no tendrás ninguna diferencia en este respecto al hacer uso de esta opción de pago.

¿PuntoRed tiene página web?

Sí, PuntoRed tiene una página web en donde cuenta los negocios con los cuales trabaja, su historia, ofrece medios de contacto, entre muchas cosas más. Además, cuenta con un blog en donde son resueltas algunas dudas adicionales y se mantiene una constante actualización de las novedades relacionadas a la empresa.

¿Es seguro usar PuntoRed?

Si, completamente. Durante la trayectoria de la empresa, PuntoRed ha estado acumulando reconocimientos que fortalecen la credibilidad de la empresa. Su crecimiento, además, se ha visto fortalecido por la gran acogida que ha estado teniendo a los lugares hacia dónde va, por lo que también cuenta con el aval de sus usuarios.

El último reconocimiento que estuvo teniendo fue el año 2022 en donde se garantiza el mayor estándar de seguridad de la información de los procesos llevados a cabo por la empresa.

Conclusión

Sin duda alguna, dentro de las opciones de pago en efectivo, PuntoRed es una de las mejores opciones que vas a poder encontrar. Debes tener en cuenta que sus tiempos de acreditación pueden tardar unos pocos días, pero esto es algo normal dentro de las opciones de pago en efectivo. Además, las certificaciones otorgadas a través de los años, garantizan que PuntoRed es un corresponsal bancario confiable en donde puedes depositar sin tener que preocuparte por nada más.