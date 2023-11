Los jugadores de alto riesgo son aquellos que están dispuestos a arriesgar todo con tal de ganar su apuesta. Normalmente, estos participan en casas de apuestas con juegos muy selectos. A continuación conocerás cuáles son; tanto los juegos, como los casinos en línea que más frecuentan en Colombia.

Este es nuestro Top absoluto de casinos en Colombia

TOP Casinos en Línea más Populares entre Jugadores de Alto Riesgo: Colombia 2023

Los apostadores de alto riesgo escogen sus casinos por la serie de beneficios que les ofrecen. Estas cualidades que consideran son personales de cada apostador. No obstante, luego de una gran investigación, logramos concluir en que los casinos en línea más populares entre jugadores de alto riesgo son:

Uno de los casinos en línea más populares en Colombia es Codere. Además, en los últimos meses ha ganado una reputación fascinante entre los jugadores de alto riesgo. Esto puede ser debido a la serie de bonos y promociones que ofrece a sus nuevos integrantes. O también, a que se trata de la casa de apuestas oficial del Real Madrid.

Cabe resaltar, que su plataforma es responsive y se adapta muy bien a la pantalla del smartphone. Por lo que, resulta fácil y cómoda de utilizar en cualquier circunstancia. Además, cuenta con los juegos de casino favoritos de los jugadores de alto riesgo de Colombia.

Pros

Muchos bonos y promociones para sus nuevos usuarios.

Aplicación intuitiva y descargable a través de la App Store o la Play Store.

Diversas sucursales para retirar en físico.

Contras

No cuenta con chat en vivo.

Rivalo es conocido por los apostadores de alto riesgo como uno de los mejores casinos para apuestas deportivas. Sin embargo, también destaca por sus atractivos bonos que alcanzan hasta 1 millón de pesos colombianos.

También cuenta con un área de casino que es bastante completa; ofreciendo los juegos más populares entre este tipo de apostadores, siendo el póker uno de ellos, pero también las ruletas o incluso el blackjack.

Pros

Bono de bienvenida de hasta 1 millón de pesos colombianos.

Área de casino en vivo.

Exclusivo club VIP.

Contras

Pocas opciones para jugar baccarat.

También tenemos a 1xBet, que posiciona como una de las opciones más visitadas por los jugadores de alto riesgo. Esto gracias a que ofrece más de 200 opciones de juego para los apostadores; sin mencionar que incluye más de 10 opciones para depositar y retirar dinero.

Cabe resaltar, que también es una excelente opción por su plataforma optimizada e ideada para todo tipo de jugador. La cual, destaca no solo por ser intuitiva, sino también por ser responsive y adaptativa a la pantalla de casi cualquier teléfono inteligente.

Pros

Se pueden conseguir bonos que sumen 1 millón de pesos.

Área de apuestas deportivas con seguimiento en vivo.

Muchos métodos para fondear una cuenta.

Contras

Pocas opciones de casino en vivo.

William Hill es un casino en línea, es muy atractivo a primera vista, que destaca por su amplio mercado deportivo y su diversas opciones de depósito. Además, un aspecto atractivo para los jugadores de alto riesgo, es que dispone de un área de casino en vivo y juegos populares como póker y blackjack en sus distintas versiones.

Los juegos que se pueden jugar en vivo son muy pocos en comparación a sus competidores, pero cubren este defecto por la serie de bonos que ofrecen. Si bien algunos son para apuestas deportivas, también ofrece bonos exclusivos para juegos de casino.

Pros

Interfaz atractiva e intuitiva.

Área de casino en vivo y streaming deportivo.

Diversas promociones para los juegos de casino.

Contras

Pocas opciones de retiro.

MegApuesta es un casino y casa de apuestas deportivas totalmente legal y muy reconocido en Colombia por los jugadores de alto riesgo. Lo que en un principio se debe a su gran cantidad de juegos de casino en vivo; donde se encuentra blackjack, ruleta, baccarat, entre otros.

También, sus diversas promociones y bonos son fáciles de conseguir para los jugadores de alto riesgo; siendo otro motivo más por el cual lo prefieren ante otros casinos en línea. Además, las cifras de bonificaciones son bastante atractivas.

Pros

Muchas promociones para los jugadores frecuentes de casino.

Plataforma intuitiva y de diseño responsive.

Casino en vivo.

Contras

Pocos juegos en comparación con otros casinos.

Este casino en línea es bastante popular por sus más de 500 títulos disponibles, donde destacan las tragamonedas con alta volatilidad. Mismas, que son muy apreciadas por los jugadores de alto riesgo y los jugadores experimentados.

Cabe resaltar, que YaJuego cuenta con una extensa cantidad de métodos de pago, así como un área de apuestas deportivas, apuestas en vivo e incluso casino en vivo. También, cuentas con un chat en vivo y excelente atención al cliente.

Pros

Cuentan con diversos proveedores de juegos.

Diseño fácil de usar e intuitivo.

Gran cantidad de métodos de pago populares.

Contras

No cuenta con un bono de bienvenida alto.

Este se trata de uno de los mayores competidores de la industria, y todo gracias a su extensa cantidad de juegos de tragamonedas, póker, blackjack y más. Encima, es uno de los muchos casinos con Efecty, además de contar con otras opciones de pago populares, como: PSE, PayU, PTM, Baloto, entre otras más.

También cuenta con herramientas para el usuario; algunas para el juego responsable, y otras para el soporte técnico o incluso para la ayuda durante las apuestas deportivas. Sin embargo, lo que realmente destaca en Luckia, es la cantidad de proveedores que tiene.

Pros

Gran mercado disponible.

Cuenta con un área de apuestas en vivo.

Intuitivo y responsive.

Contras

Permite probar los juegos en su modo “demo”, pero deberás registrarte.

Normalmente, los jugadores de alto riesgo disfrutan de los juegos de casino en vivo, y en Bwin, tendrás diversas opciones para probar; así como múltiples opciones de pago y retiro, una plataforma intuitiva y fácil de usar, entre más beneficios, como su atractivo bono de bienvenida.

También, habrá acceso a juegos de tragamonedas, ruletas americanas o europeas, entre otras opciones como póker, blackjack, baccarat y más juegos. Todo esto, gracias a sus años en la industria y acuerdos con proveedores de software.

Pros

Diseño moderno y atractivo.

Bonos de bienvenida y promociones atractivas.

Diversos métodos de pago.

Contras

Pocos juegos en relación con sus competidores.

Finalmente, tenemos a Betsson, que durante mucho tiempo ha sido catalogado como uno de los casinos populares entre jugadores experimentados y de alto riesgo. Cabe resaltar, que entre sus cualidades destaca su bono de bienvenida de 200.000 COP y giros gratis incluidos; aplica solo para nuevos usuarios.

De igual forma, también tenemos beneficios como: diseño responsive y fácil de utilizar, gran variedad de promociones, diversos proveedores de software que garantizan la presencia de los principales juegos populares entre jugadores de alto riesgo, entre otras cualidades más como.

Pros

Chat en vivo para asistencia personalizada.

Herramientas de ayuda para el juego responsable.

Área de casino en vivo.

Contras

Los métodos para retirar dinero son muy pocos.

Bonos de Casinos en Línea para Juegos de Alto Riesgo

Los jugadores de alto riesgo toman muy en cuenta los bonos que les pueda ofrecer la empresa; además de los clubs privados o programas de fidelidad. Ya que, significa más beneficios por hacer algo que les gusta; lo que resulta rentable tanto para ellos, como para el casino.

Juegos más Populares Entre los Jugadores de Alto Riesgo

Cuando un jugador de alto riesgo escoge un casino, primero identifica si la empresa ofrece los juegos que este frecuenta. Normalmente, las casas de apuestas y los casinos deben ofrecer al menos estos 3 juegos para garantizar la estadía de este tipo de clientes VIP:

1. Blackjack

Este es uno de los juegos favoritos de los jugadores de alto riesgo; no solo por las altas probabilidades de ganar o perder, sino por las atractivas ganancias que puede dejar el tener una buena racha de victorias.

2. Póker

Uno de los clásicos de las cartas es el póker, y por ello no puede faltar en los casinos que deseen conseguir jugadores de alto riesgo. Este juego consiste en hacer pujas iniciales de dinero, y luego el jugador con mejores cartas se lleva la victoria.

3. Ruletas

Existen diversos tipos de ruletas, pero todas cumplen con una función similar; la bolita que rueda debe caer en un número y color. El apostador debe tratar de adivinar dónde caerá, y si lo hace ganará.

Riegos y Beneficios de Este Tipo de Juegos de Casinos en Línea

De la misma forma que en otros juegos de casinos en línea, los 3 preferidos por los jugadores de alto riesgo son difíciles de ganar. Sin embargo, las ganancias son bastante gratificantes y ampliamente significativas en comparación con otros juegos.

Igualmente, las pérdidas pueden llegar a ser ampliamente significativas, por ello no se recomienda este tipo de juego para el apostador casual.

Mejor Casino para Juegos de Alto Riesgo

Hasta la fecha podríamos clasificar a Zamba como el mejor casino en línea para apuestas en juegos de alto riesgo. Inicialmente, porque cuenta con diversas sucursales en todo el territorio colombiano para que el jugador pueda hacer los retiros con comodidad.

Aun así, las otras opciones que hemos mencionado tampoco se pueden dejar de lado. Son igual de buenas, con la diferencia de que cada casino en línea puede tener un aspecto más a favor que su competencia y viceversa.

Conclusión: ¿Vale la Pena Apostar en Juegos de Alto Riesgo en Colombia?

Los juegos de alto riesgo son para jugadores que no temen perderlo todo. Es decir, es un tipo de juego con muchos riesgos y variables. Por ende, no podríamos recomendarlo a no ser que el usuario sea experimentado en las apuestas de casino; pero si eres principiante, te sugerimos evaluar otros juegos de casinos en línea.

Preguntas Frecuentes Acerca de los Casinos en Línea más Populares Entre los Jugadores de Alto Riesgo en Colombia

Es posible que haya quedado alguna pregunta con respecto a los casinos en línea más populares entre los jugadores de alto riesgo en Colombia. Si es así, a continuación te brindamos más información.

¿Qué son los Jugadores de Alto Riesgo en Colombia?

Son un tipo de jugadores que eventualmente han surgido más y más. Se caracterizan por no tener miedo a las altas probabilidades de perder y de apostar mucho dinero. De allí radica el nombre de “alto riesgo”.

¿Son Legales los Casinos en Línea en Colombia?

Sí, los casinos en línea son totalmente legales en Colombia. No obstante, deben contar con una licencia de Coljuegos para poder operar en el territorio.

¿Es Rentable Apostar en Este Tipo de Juegos?

Sí, en los casinos en línea, mientras mayor sea el riesgo y el dinero apostado, las ganancias serán mayores. Sin embargo, esto significa que las pérdidas serán igual de elevadas.