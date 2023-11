Tanto el Real Madrid como el FC Barcelona han escrito gran parte de la historia del fútbol, ambas escuadras son, en su mayoría, las responsables de que el fútbol tenga la popularidad que tiene en la actualidad. Tanto así, que ha sido uno de los eventos deportivos más seguidos del año, comparable con la copa del mundo y los juegos olímpicos.

Ya sea un partido de LaLiga, por Copa del Rey o por Champions League, no hay aficionado del buen fútbol que pueda pasar por alto uno de los eventos más esperados del año. Tanto es la popularidad de ambos equipos, que es normal ver en Colombia, un país a 8.000 kilómetros de distancia de España, a hinchas madridistas y blaugranas vestir las camisetas en los días de partido.

Por ese motivo, hemos recopilado la información más relevante que envuelve El Clásico más esperado por los futboleros del mundo y te los acercamos en un artículo conciso y meticuloso. Verás el porqué de apostar en El Clásico, en qué casa de apuestas y cuál es la mejor manera de hacerlo.

Puedes apostar en El Clásico en estos casinos

Entender El Clásico de la liga española

Si bien los partidos televisados de LaLiga son relativamente recientes, la rivalidad entre barcelonistas y madridistas no lo es. Fundados con tan solo 3 años de diferencia, tanto blaugranas como merengues han sido rivales desde principios de los 1900s; a partir de allí, se rivalidad empezó a acrecentarse por diversas cuestiones.

En primera instancia, hubo situaciones políticas que llevaron a las hinchadas a llevar a las gradas cosas extra futbolísticas, el ambiente derivó en situaciones en cancha y terminó habiendo varios partidos con polémicas en cuanto al arbitraje y a la transparencia de los resultados.

Después, ambos equipos se encontraron en la puja por quedarse con los servicios de Alfredo Di Stéfano. El jugador argentino, que terminaría siendo uno de los emblemas madridistas, estuvo fichado por un tiempo en las filas culés aunque no llegó a jugar ningún partido. Los blaugranas después contratarían a Johan Cruyff que terminaría siendo su propio ídolo.

Todo esto, y muchas cosas más, fueron los motivos para que de todos los partidos de LaLiga, sólo este tuviese tanta relevancia. A todo ello, hay que sumarle que son los dos equipos más ganadores de España y dos de los más ganadores del mundo. No hay jugador que no haya soñado alguna vez con estar en alguna de estas escuadras, ni futbolero que ansíe ver en vivo alguno de estos clásicos.

En esta ocasión, si bien el equipo de Barcelona será local, el partido se jugará en el Estadio Olímpico de Montjuic debido a unas remodelaciones que está teniendo el Camp Nou. Esta será una fecha adicional para ver lo más grande del fútbol mundial, chocar por su liga doméstica y en donde viejos conocidos blandirán sus armas para llevarse los tres puntos a casa.

Mercados más populares

Lo mejor que puede dejar El Clásico de España son las cuotas que se ofrecen en las casas de apuestas deportivas; en esta ocasión, si bien las mismas son más bajas para el equipo culé, no hay un claro ganador.

Por lo cual, es tu oportunidad de buscar entre todos los proveedores de apuestas alguna opción para hacer una apuesta segura con mercados de doble oportunidad o apuestas simples.

Por otro lado, todos los pronósticos apuntan a que va a ser un partido lleno de goles, tanto Lewandowski por un lado, como Vinicius Junior por el otro, serán los encargados de quebrar el arco rival en tantas oportunidades como puedan, y esa es tu oportunidad para predecir el marcador exacto del partido o, por lo menos, dar con un hándicap para alguno de los dos con el fin de mejorar las cuotas.

También, es casi un hecho que van a haber goles de ambos lados, pero ¿Cómo será el primero? ¿Quién lo anotará? Estas y otras cuestiones no son más que oportunidades de ganar dinero real con tus pronósticos deportivos.

Fíjate que todos esperamos un partido que se juegue de arco a arco; por lo tanto, van a ser protagonistas los tiros de esquina, los fueras de lugar, las tarjetas y con todas ellas puedes posicionar tus pronósticos deportivos para hacer, si se puede, un poco más apasionante el derbi español.

Consejos para apostar en El Clásico

Recuerda que no todos los apostadores se fijan en lo mismo, tendrás que ver con qué tipo de apuestas te sientes más cómodo para, así, poder enfatizar más en ciertas noticias. Luego, además de tener muy presente la actualidad de ambos equipos, es importante tener en consideración varios puntos que pueden ser determinantes a la hora de apostar.

Ten presente la localía y sus posibles ventajas Busca noticias relevantes de ambos equipos y posibles bajas de jugadores Estudia las estadísticas relacionadas a los últimos partidos, sus goles recibidos y convertidos Indaga las mejores cuotas en distintas casas de apuestas y opera en la que más te convenga Considera las alineaciones iniciales y haz una comparación frente a la del rival Establece límites de apuestas, tanto de dinero como de tiempo

Por otro lado, es importante que puedas hacer una indagación a las casas de apuestas de tu interés previo al inicio del partido; de esa manera sabrás qué mercados tienen mejores ofertas y en qué proveedor de apuestas.

Por último, recuerda verificar el calendario de los equipos en búsqueda de algún tipo de agotamiento físico, o algún partido venidero que pueda ser crucial para alguno de los equipos. En muchas ocasiones, los partidos importantes pueden serlo debido a la instancia y no tanto por el rival.

Mejores casas de apuestas en Colombia para apostar en El Clásico de España

Se viene, una vez más, el clásico más seguido del planeta tierra. No importa el año, no importa la temporada, no importa la competición, El Clásico de España es uno de los eventos más esperados por todos.

Lo mejor de todo, es que tú podrás ser parte activa del encuentro, pues desde ya tienes la posibilidad de posicionar tus mejores pronósticos, con las mejores cuotas y en la gran diversidad de mercados que las casas de apuestas tienen para ti.

William Hill es una casa de apuestas que cumplirá 100 años de existencia en los próximos años; por lo cual, podemos asegurar que es uno de los proveedores que más experiencia tiene en el mercado y que pondrá a disposición todo su conocimiento en función de El Clásico español.

En esta ocasión, William Hill ofrece una amplia variedad de apuestas en la que destacan sus apuestas “Combo” en donde encontrarás cuotas realmente altas en pronósticos bastante factibles. Esto, sin duda, es una clara oportunidad de renta que podrás aprovechar en tus pronósticos deportivos.

Pros

Cuenta con cuotas realmente altas

Ofrece una interfaz bastante completa

Permite hacer apuestas en El Clásico desde la aplicación móvil

Contra

Su página puede ser confusa para jugadores principiantes

¿Hay algo mejor que una casa de apuestas española para hacer apuestas en LaLiga de España? Pues sí, una casa de apuestas que sea la patrocinadora oficial del Real Madrid. En este partido, Codere no solamente va a estar pendiente de los pronósticos deportivos, sino que también estará apoyando el proceso de los dirigidos por Carlo Ancelotti.

Además, Codere tiene dentro de sus ofertas la opción de crear tu propia apuesta, en donde podrás combinar de la manera que quieras dos ofertas de mercado con una cuota única. También tendrás estadísticas en vivo, apuestas desde la app y un conteo regresivo al pitazo inicial que aporta a la emoción de la previa.

Pros

Permite crear tu propia apuesta en el superclásico.

Ofrece estadísticas en vivo para el Barcelona – Real Madrid.

Cuenta con una gran aplicación móvil.

Contra

Es de las casas de apuestas con menor cantidad de bonificaciones.

Si bien Bwin fue creada en Viena y llegó a Colombia en 2020, las primeras noticias que nos llegaron a este lado del océano fue por medio del patrocinio que tuvo con el Real Madrid de España en la era de los galácticos; muchos de nosotros vestimos las camisetas blancas con el nombre de Bwin sin siquiera preguntarnos de qué se trataba y, hoy en día, somos sus usuarios más fieles.

Tan solo con el hecho de entrar a su plataforma, verás los mercados de apuestas bien apilados en su sección correspondiente, algunas selecciones de apuestas con cuotas mejoradas e, incluso, podrás seleccionar el evento como uno de tus favoritos, para que Bwin te avise cuando haya alguna novedad para el mismo.

Pros

Su plataforma es muy sencilla de usar y entender.

Ofrece una buena variedad de apuestas para El Clásico de España.

Tiene varias ofertas de apuestas combinadas que incluyen al Clásico.

Contra

En comparación, sus cuotas son algo bajas.

Yajuego lleva operando como casa de apuestas en el país desde el 2018, pero ha tenido presencia desde antes debido a algunas asesorías que brindaba para otras empresas de la industria. De todas maneras, una vez desembarcado en el país como casa de apuestas, su crecimiento fue rápido gracias a sus estrategias comerciales y el patrocinio que le dio al Atalanta de Italia.

En cuanto al clásico español, Yajuego apunta a que alguno de los dos equipos se quedará con el partido, ya que la cuota más alta es el empate y el mismo se encuentra en 3.55. Además, ofrece pronósticos particulares como el método en el que se hará el primer gol o el minuto en el cuál se marcará.

Pros

Cuenta con cuotas elevadas.

Ofrece tipos de apuestas especiales.

Tiene los últimos enfrentamientos directos dentro de sus estadísticas.

Contra

Su oferta de apuestas es de las más bajas del mercado.

Rivalo es una casa de apuestas de origen alemán, pero con sede central en Curazao. Actualmente cuenta con una de las plataformas más cómodas para hacer apuestas en la liga española y permite hacer apuestas totales, al intervalo, hándicaps, entre varias más; con las mejores estadísticas en vivo y excelentes cuotas.

Pros

Cuenta con unas de las plataformas más sencillas de usar

Sus cuotas para apuestas hándicap son diferencialmente altas

Ofrece el servicio de chat en vivo

Contra

Tiene pocas ofertas de apuestas para El Clásico

Luckia, además de ser casa de apuestas, es española; pues Luckia nació en el país ibérico hace más de 50 años y cuenta con la experiencia suficiente en Clásicos españoles como para ofrecer una de las mejores experiencias en el partido más esperado del año de la península ibérica.

Actualmente, Luckia ofrece una de las mejores aplicaciones de la industria, en donde puedes disfrutar de cuotas de hasta 100x en escenarios que ya se han dado en el pasado en partidos como éste.

Pros

Ofrece una gran aplicación móvil

Tiene cuotas de hasta 100x

Sus estadísticas ofrecen acotaciones relevantes para el encuentro

Contra

El filtro de mercados podría mejorar

Nacida en Suecia, Betsson es una de las casas de apuestas con mayor trayectoria en la industria y, gracias a ello, una de las que más clásicos ha podido cubrir en el transcurso de su historia.

En esta oportunidad, Betsson te ofrece un tipo de apuesta de ventaja/desventaja al que denomina “Hándicap 3-way 1×2” en donde podrás optar por la victoria de alguno de los dos equipos, o su empate, aplicando un hándicap con el fin de mejorar la cuota.

Pros

Cuenta con mercados exclusivos y abundantes

Es una de las casas de apuestas con mejores bonificaciones

Contra

Su buscador de eventos no está muy a la mano

Megapuesta es una casa de apuestas con sede en Itagüí, pero sus operaciones en Colombia exceden el deporte nacional y terminan siendo más rentables con eventos deportivos de otros países como El Clásico de España.

Para el próximo clásico, Megapuesta espera tener una gran afluencia de gente para sus apuestas en vivo, en donde ofrece una gran variedad de opciones de apuestas para que tú puedas generar ganancias mientras disfrutas de un gran encuentro.

Pros

Cuenta con el servicio de cash out para sus apuestas

Ofrece estadísticas en vivo para el gran evento

Tiene una gran oferta de apuestas en vivo

Contra

Su interfaz puede ser algo confusa

Y así como hay casas de apuestas apoyando al Real Madrid, también está 1xBet apoyando al Barcelona para este encuentro de titanes. En esta ocasión, 1xBet estará ganando por punta y punta, pues el encuentro como tal le genera publicidad y las apuestas en el mismo se convierten en ingresos.

Por otro lado, podemos decir que 1xBet es la casa de apuestas más grande que opera en Colombia. En la misma se pueden encontrar una variedad de apuestas bastante amplia con cuotas inigualables. Además, es la que cuenta con una mayor cantidad de ofertas y opciones de pago.

Pros

Ofrece una gran cantidad de bonificaciones

Cuenta con la mayor oferta de apuestas de la industria

Tiene más de 1200 opciones de apuestas para El Clásico

Conta

No cuenta con licencia de Coljuegos

Preguntas frecuentes sobre El Clásico

Sabemos que cuando la pasión ataca, la lógica sucumbe. De todas maneras, es bueno prepararse lo más posible para el momento decisivo y, de esa manera, sacarle el mayor provecho posible a tus pronósticos deportivos; por ese motivo, te ofrecemos las preguntas más comunes que nos hacen nuestros lectores con respecto a El Clásico de España.

¿Quién ganó más veces el clásico?

El Real Madrid, aunque por un margen estrecho. Hasta la actualidad, se han jugado 254 partidos entre ambos, 102 han sido victoria del Real y 100 del Barcelona. Los 52 restantes han terminado en empate.

¿Es legal apostar en El Clásico en Colombia?

Sí, completamente. Las apuestas deportivas en Colombia están reguladas por Coljuegos, un ente gubernamental que ofrece un marco legal para dicha industria y permite que las mismas se desarrollen dentro de las leyes del país.

¿Cómo puedo elegir una casa de apuestas de confianza en la que apostar?

Busca referencias de otros usuarios, comentarios en internet y, por sobre todo, nuestras recomendaciones. En todos nuestros artículos, tendrás disponible un listado de casas de apuestas confiables con las cuales puedes hacer tus apuestas sin ninguna preocupación.

¿Hay alguna estrategia recomendable para apostar en El Clásico?

Todas las estrategias para las apuestas deportivas funcionan, si se aplican de manera correcta. Para encontrar la estrategia que más se adapte a ti, deberás buscar los tipos de apuestas que más fácil puedes predecir y hacer un uso correcto del juego responsable.

¿Se puede apostar en directo durante El Clásico?

Sí se puede. Incluso, este tipo de apuestas, es de los que mejores cuotas ofrecen dentro del mercado. Además, es el único con el cual podrás ajustar tus apuestas según se den los eventos durante el partido. De todas maneras, es de los más arriesgados.

Haz ya tus apuestas en El Clásico

Por lo tanto, desde la puja por Di Stéfano, las ansias por romper el equilibrio de victorias, las rivalidades entre Ronaldinho y Zidane, de Messi y Cristiano o de Xavi y Ancelotti; El Clásico siempre da de qué hablar.

A pesar de ser una fecha más en LaLiga, El Clásico siempre representa algo mucho más allá que un simple partido de fútbol, es más que una disputa por tres puntos; es una guerra por el honor, por respetar la casa, por realzar el nombre de un club por sobre el otro y de hacer ver al mundo, que el fútbol de España tiene un único rey ¿A qué club apuestas que será?