Si bien el mundo de los juegos de azar puede ser emocionante, ingresar al mismo puede generar un poco de duda debido a que debes confiar tu dinero a empresas intermediarias para añadir saldo a tu cuenta.

Sin embargo, las opciones de pago de los casinos se esfuerzan por mostrar la mayor transparencia posible y la mejor oferta que esté al alcance de sus manos, para que esto no sea más que un trámite. Es ahí en donde entra MaxiGiros, una empresa colombiana que lleva más de una década operando en el mercado del país con diversos productos, entre ellos, el de corresponsal bancario.

¿Qué es MaxiGiros?

MaxiGiros es una empresa que brinda una red multiservicios a las empresas con el fin de poner, al servicio de las mismas, una tecnología de vanguardia que facilite los trámites, acorte los tiempos y promueva la seguridad de sus transacciones. Fue creada en la ciudad de Cali y, hoy en día, se encuentra presente en 13 departamentos de Colombia a través de locales propios y adheridos que aumentan el alcance de sus servicios.

Entre los servicios que brinda MaxiGiros se encuentra el de mensajería y paquetería, recargas a celulares, lotería virtual, pines, facturación electrónica, soat y el de corresponsal bancario. Es este último el que permite hacer depósitos en el casino de Yajuego.

¿Cómo usar MaxiGiros como opción de pagos?

MaxiGiros es una opción de pago en efectivo, por lo que deberás acceder a la misma por medio de dicho método de pago. Los pasos a seguir son bastante intuitivos y los vas a poder realizar en dos grandes pasos: Uno virtual y otro presencial.

1. Inicia Sesión

Así como debes hacer para poder modificar cualquier cosa de tu cuenta o, simplemente, realizar una apuesta. Deberás haber iniciado sesión. Si aún no cuentas con un usuario en Yajuego, podrás crearlo de una manera muy sencilla desde su página principal para poder, luego, realizar tu primer depósito.

2. Ve al cajero

Una vez dentro de tu cuenta, podrás acercarte al cajero de Yajuego haciendo clic en la opción “Recargar” que aparece en la esquina superior derecha de la página principal del casino. Justo al lado del ícono del usuario. Verás que se te va a abrir una nueva ventana en donde se te van a habilitar los métodos de pago.

3. Elige a MaxiGiros como opción de pago

Debido a que MaxiGiros es una opción de pago en efectivo, entonces, deberás seleccionar dicho método de pago con el simple hecho de hacer clic en el botón de “Continuar” justo al lado derecho del letrero de “Recargas en efectivo”.

La acción anterior te va a derivar a las opciones de pago. Allí, tendrás que buscar a MaxiGiros dentro de las mismas. Es probable que debas oprimir la flecha azul que aparece a la derecha para habilitar más opciones de las que se muestran al principio. Luego, para elegir a MaxiGiros, simplemente deberás hacer clic sobre su logo y se te van a habilitar las instrucciones para recargar.

4. Haz tu pago en efectivo

Verás que en Yajuego te brinda el detalle para hacer la recarga, pero se puede resumir con que debes acercarte a la sucursal de Maxigiros más cercana (o a algún local adherido), brindar tu número de documento e informar el monto a abonar.

5. ¡Listo!

¡Nada más! Con el pago que estuviste realizando, vas a tener acreditado el saldo en tu cuenta de Yajuego en un máximo de 3 días hábiles. También, el mínimo de recargas a través de MaxiGiros es de $2.000 pesos.

Es importante que guardes el comprobante de pago para evitar cualquier mal entendido. Yajuego mismo te ofrece la opción de comunicarte con el área de atención al cliente en caso de que sea necesario y, además, te anima a que seas precavido y estés pendiente de la acreditación del pago para poder resolver cualquier tipo de inconveniente en el menor tiempo posible.

¿MaxiGiros cobra comisiones?

No, no hay cobros de comisiones por el uso de MaxiGiros. En la misma solapa en la que eliges a Maxigiros como opción de pago, Yajuego mismo te comenta que el uso de esta alternativa está libre de cargos adicionales.

¿Puedo hacer retiros con MaxiGiros?

Sí, Yajuego ofrece a Maxigiros como opción de pago para retiros. En este caso, el límite mínimo de retiros es de $20.000 pesos.

¿Hay algún bono especial por usar MaxiGiros?

No, podrás cobrar bonos usando MaxiGiros pero no hay ninguno que sea particular para esta opción de pago.

¿Es seguro usar MaxiGiros?

Sí, es completamente seguro. Si bien, hay poca información disponible en la web acerca de MaxiGiros, esta es una empresa registrada en la cámara de comercio de Cali que lleva más de 10 años en el mercado colombiano y, además, que tiene en su cartera de clientes a grandes bancos del país y ofrece productos de empresas internacionales.

También, MaxiGiros lleva trabajando varios años con Yajuego y ambas han sido parte de su crecimiento mutuo, en cuanto a temas económicos como de reconocimiento entre los colombianos.

Es probable que sea bueno que MaxiGiros optimice la calidad de la información y brinde mayor transparencia para sus usuarios, su página de internet cuenta con poca información de la empresa y muy dispersa. Por otro lado, se habla poco de MaxiGiros en general, lo cual hace un poco difícil adquirir información relevante de la empresa.

Conclusión

Si bien MaxiGiros parece ser muy hermético en cuanto a su información empresarial, los años que suma trabajando en el país hablan muy bien de sus servicios. Además, trabaja con Yajuego desde antes del 2018 y se ha mantenido hasta el día de hoy, por lo que el casino también da su voto de confianza en esta opción de pago. Dentro de los puntos a resaltar, podemos contarte que sus múltiples locales adheridos hacen de MaxiGiros una opción viable en cuanto a cercanías a los lugares que frecuentas.

Recuerda, igualmente, mantener siempre todos los recaudos necesarios al momento de hacer cualquier transacción monetaria. Aunque las empresas que trabajan en el país cuenten con altos estándares de calidad, los errores pueden ocurrir y es bueno siempre estar un paso adelante.