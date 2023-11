Saber qué es y cuándo aplicar el sistema Andrucci en la ruleta, cómo contar cartas en el blackjack o utilizar la Martingala en las tragamonedas, no es algo que se mantiene oculto a los jugadores de casino y, a pesar de que son la mejor manera de ganar dinero en el casino, muy pocos las utilizan.

Por ese motivo, te ofrecemos a continuación los mejores consejos, trucos y estrategias para que puedas aprovechar al máximo los juegos con mayor tasa de retorno al jugador (RTP) y, así, tener más oportunidades de ganar.

¿Por qué el RTP es importante en los casinos en línea de Colombia?

El RTP de los juegos es importante porque te permite saber cuánto retorno al jugador ofrece cada juego de casino. RTP – Return To Player en inglés- y -tasa de retorno al jugador en español-.

Este porcentaje representa la cantidad de dinero que los jugadores van a poder lograr con sus apuestas.

Cada casino online cuenta con sus propios juegos y sus propios RTP. Los juegos que tengan el RTP más alto te aseguran una cifra más alta cuando ganan una partida.

Es clave ver esta información antes de empezar a apostar en cualquier juego de casino online.

¿Qué consejos se deben seguir para ganar en un casino en línea?

Jugar y apostar en línea suele sonar muy tentador. Pero, no es una tarea tan sencilla como parece. Antes de iniciarte en el mundo de los juegos de casino en línea, es importante que conozcas ciertos consejos que van a ayudarte a ganar dinero y no al revés.

Hicimos una breve lista de algunos consejos que se debe tener en cuenta antes de jugar a un juego de casino en línea:

Conocer el juego y sus reglas

Establecer una cantidad de dinero límite para jugar

Conocer qué apuestas están disponibles

Buscar aprovecharse de todos los bonos posibles

Estrategias y consejos para jugar a la ruleta en líneaCapaz te preguntes si existen estrategias para ganar jugando a la ruleta, y más allá de que este juego sea totalmente de azar, es posible implementar ciertas estrategias para obtener más ganancias.

Elige la estrategia que más se adapte a tu estilo de juego. Existen estrategias que son riesgosas pero que se puede ganar mucho dinero de una vez y otras que son más seguras y progresivas.

Estas son las tres estrategias más populares de la ruleta on line:

Sistema Martingala

Sistema Andrucci

Sistema D´Alembert

1 – Sistema Martingala

Es una de las estrategias con mayor antigüedad y la más famosa. En la Martingala, cuando el jugador pierde se debe doblar la apuesta. De esta manera, en el momento que el jugador gana recupera todo el dinero perdido previamente.

Se debe ir doblando la apuesta hasta que logres recuperar cualquier derrota anterior y así conseguir un beneficio al ganar.

Para poder aplicar esta estrategia, es necesario contar con fondos ilimitados que permitan ir doblando la apuesta las veces que pierda.

2 – Sistema Andrucci

Esta estrategia está basada en la teoría del caos. Para poder usar este sistema, el jugador debe saber identificar los números que aparecen hasta 8 veces en 35 tiradas.

Según este sistema, existen números que aparecen más veces que otros en un pequeño período de tiempo. Se debe observar a la ruleta durante 30 tiradas y debes identificar el número más frecuente. Luego, apuestas a ese número durante las próximas 35 tiradas.

3 – Sistema D´Alembert

Esta estrategia de ruleta está basada en la progresión. Es un sistema que no es agresivo ni arriesgado. El jugador debe hacer apuestas sencillas por la misma cantidad mientras gane. Cuando pierda, debe apostar una unidad más, y así sucesivamente hasta que vuelva a ganar. Con este sistema te aseguras de no arriesgar mucho.

Estrategias y consejos para jugar al blackjack en línea

Es importante conocer las reglas de los juegos primero, luego si ya eres un jugador novato pero que conoce cómo jugar, puedes seguir los siguientes consejos y estrategias para jugar al blackjack en línea. Sigue estos pasos en tus apuestas:

Contar las cartas

Evitar tomar seguro

Dividir Ases y ochos

1 – Contar cartas en blackjack

Para poder contar cartas en los juegos en línea virtuales de blackjack se debe utilizar un software que es ilegal. Por lo cual en esa modalidad no es posible usar esta estrategia.

Sin embargo, en el blackjack en vivo que ofrecen los casinos, es posible realizar esta práctica. De esta manera podrás ir viendo las cantidades de cartas que tiene el crupier y ver cuál de los dos tiene ventaja. También te permite apostar más o menos, según la cantidad de cartas que queda en el mazo.

2 – Evita tomar seguro en blackjack

Si una de las cartas del crupier es un As, éste te da la oportunidad de tomar un seguro. De esta manera el casino te permite realizar una nueva apuesta equivalente a la mitad de tu apuesta inicial. Si el crupier suma 21 puntos, la nueva apuesta ganaría 2:1.

3 – Dividir ases y ochos en blackjack

Dividir cartas es totalmente legal en los casinos en línea de Colombia. Esta técnica consiste en dividir los ases o los ochos en manos distintas para aumentar las posibilidades de obtener el blackjack.

Si uno tiene dos ases en una misma mano le equivale a doce puntos, en cambio en dos manos separadas valen once puntos en cada mano.

Uno de los puntajes más complicados de tener en el blackjack es 16, esto equivale a dos ochos, lo ideal en ese caso es dividirlo.

Estrategias y consejos para jugar tragamonedas en línea

Este juego de azar ha llegado a reportar premios millonarios, es super sencillo de jugar y es muy popular en los juegos de casinos físicos como en línea.

Para poder incrementar tus ganancias en las tragamonedas, debes seguir ciertos consejos y utilizar estrategias. Te contamos algunas de los pasos a seguir:

Buscar la tragamonedas que mayor RTP te ofrezca

Saber si la tragamonedas da premios fijos y jackpots

Usar la estrategia Martingala o el anti-Martingala

1 – Encontrar la mejor tragamonedas en línea

Existen muchas variedades de tragamonedas y muchos casinos en línea que ofrecen distintas RTP. Aconsejamos buscar la que ofrezca el mayor retorno y la que se ajuste más al tipo de apuesta que quieras hacer.

2 – Jugar en tragamonedas que ofrecen jackpot

Este es el premio mayor, se va acumulando con las apuestas que realizan los jugadores. Existen dos tipos de jackpot: fijo y progresivo.

Para ganar este premio gordo es necesario apostar muchas veces.

Aconsejamos aprovechar los bonos de bienvenida que ofrecen los casinos en línea, elegir una tragamonedas que tenga el mayor número de líneas de pago y que ofrezca jackpot.

3 – Usa la estrategia Martingala y Anti Martingala en las tragamonedas en línea

Estas estrategias utilizadas también en la ruleta pueden aplicarse en las tragamonedas.

El sistema Martingala consiste en doblar lo apostado cada vez que se pierde hasta ganar y recuperar lo perdido y un beneficio más.

Por el contrario, en la anti-Martingala se duplica la apuesta cuando se gana.

Tragamonedas en Colombia con mayor RTP

Tragamonedas Retorno al jugador Dead Mans Trail 98% White Rabbit 97.7% Rick and Morty Megaways 96,6% Great Rhino Megaways 96.6% Buffalo Rising Megaways 96.5%

TOP casinos online con juegos con mayores posibilidades de ganar

Los juegos de azar se basan principalmente en la suerte, pero como expertos en casinos, sabemos que a veces existen factores o estrategias para poder ganar sin tener que solo recurrir a la suerte.

Hemos realizado una lista de los juegos de casino en línea que ofrecen altas posibilidades de ganar a sus jugadores. Estos son los casinos en donde podrás jugarlos:

Ya sabemos que Codere es un casino colombiano de renombre totalmente legal, que trabaja con proveedores de alta categoría y cuenta con licencia de juegos de Coljuegos. Por lo que no debes preocuparte por la seguridad en Codere. En este casino puedes elegir entre una gran cantidad de juegos de casino para probar estrategias y ganar más dinero.

Ventajas de Codere:

Marca de renombre

Múltiples medios de pago

Desventajas de Codere:

Se enfoca mucho en apuestas deportivas

Su sección de casino podría ser más amplia

Jugar al vídeo póker en Rivalo casino es de las mejores experiencias, tanto para los nuevos jugadores como para los más experimentados. Ofrece variedades de mesas con distintas apuestas con sus respectivos rangos de RTP. Rivalo tiene los mejores bonos de bienvenida y trabaja con excelentes proveedores.

Ventajas de Rivalo:

Es un operador muy seguro

Amplia oferta de apuestas deportivas

Desventajas de Rivalo:

Servicio al cliente con demoras

Web desactualizada

El gigante sueco está arrasando en Colombia y es uno de los casinos más prestigiosos del país. En Betsson puedes realizar apuestas deportivas, jugar juegos de casino y jugar en su casino en vivo, con el mejor streaming del mercado. Te recomendamos probar las estrategias de este artículo jugando en Betsson casino.

Ventajas de Betsson:

Casino reconocido mundialmente

App móvil

Desventajas de Betsson:

Interfaz desactualizada

Pocos juegos de casino

Bwin llegó a Colombia hace no demasiado tiempo y desde ese entonces ha conquistado el corazón de los jugadores colombianos. Si bien es una operadora que se enfoca más en las apuestas deportivas, ha invertido en proveedores de juegos de casino reconocidos internacionalmente, por lo que jugar en la sección de casino de Bwin, resulta una experiencia muy entretenida y de calidad.

Ventajas de Bwin:

Proveedores de calidad

Opciones de pago variadas

Desventajas de Bwin:

Pocos medios de contacto

Escasos medios de retiro

Nos gusta YaJuego por la modernidad de su sitio web, por tener los mejores bonos de bienvenida y por prestar mucha atención en su sección de casino. Por más que Yajuego es un casino joven en Colombia, pareciera tener años y años de experiencia. Si buscas un casino que te ofrezca los clásicos pero con nuevas variantes, entonces YaJuego es tu lugar.

Ventajas de YaJuego:

Variedad de juegos de casino

Altos bonos de bienvenida

Desventajas de YaJuego:

Pocos deportes

No cuenta con teléfono de contacto

William Hill nació hace más de 100 años en Reino Unido, por sus años de trayectoria y por lo bien que hace todo, podemos decir que es una de las mejores operadoras del mundo entero. En William Hill puedes encontrar juegos de casino, casino en vivo, apuestas deportivas y los medios de pago más populares de Colombia.

Ventajas de William Hill:

Años de experiencia

Buen servicio al cliente

Desventajas de William Hill:

Pocos medios de retiro

Interfaz poco moderna

Luckia es un casino que puedes encontrar en cualquier continente. Esta marca tiene presencia en el mundo entero y se destaca por cuidar mucho la seguridad de sus usuarios. En Luckia puedes entretenerte con las mejores ruletas de Colombia. Si aún no te has registrado en Luckia, puedes disfrutar de su excelente bono de bienvenida.

Ventajas de Luckia:

Es un operador muy seguro

Amplia oferta de apuestas deportivas

Desventajas de Luckia:

Servicio al cliente con demoras

Web desactualizada

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el juego de casino con más posibilidades de ganar?

Es importante para responder esa pregunta fijarse en los RTP que ofrece cada juego.

Los 5 juegos mencionados en nuestra lista son de los que mayor ganancia ofrecen a los jugadores.

¿Cuál es la mejor hora para jugar en el Casino online?

Algunos dirán que no existe una hora específica que genere mayor ganancias, sin embargo, en aquellos juegos en donde no sólo se debe apostar y jugar, sino que también requiere del pensamiento del jugador y de sus acciones, es muy probable que en las horas de la noche el jugador se encuentre más cansado y por ende no funcione tan bien como lo haría a primeras horas de la mañana.

¿Cuál es el juego más justo del casino en línea?

Todos los juegos de los casinos online de Colombia son juegos justos. No existen trampas ni estafas en los softwares utilizados, los proveedores de juegos de estos casinos son de confianza y siempre que el casino online cuente con licencia de Coljuegos, lo justo no es algo que deba preocuparte.

¿Cuál es el mejor casino online en Colombia?

Es difícil responder a esta pregunta habiendo tantos casinos de excelente calidad y profesionalismo que operan de manera legal en Colombia en el 2023.

Sin embargo, en nuestra lista hemos dejado aquellos que ofrecen una excelente experiencia de juegos y altos bonos de bienvenida. Sugerimos que a partir de reseñas tú decidas cuál es el mejor casino online.

¿Cómo ganar dinero en un casino online de Colombia?

Para poder apostar en los casinos legales de Colombia, es necesario ser mayor de edad y ser residente colombiano.

Luego puedes empezar a ganar dinero en sencillos pasos:

Registrarte en el casino que hayas elegido Ingresar dinero en tu cuenta de casino Elegir el juego en donde quieras apostar Realizar una apuesta Jugar y, en el mejor de los escenarios, ganar.

En conclusión

Luego de brindar algunos consejos que creemos primordiales a la hora de apostar en casinos en línea y de algunas estrategias de juego para aumentar las ganancias, es hora de jugar.

Creemos que antes de sentarse a jugar a un juego que no se conoce o que se inicia, da mucha ventaja conocer las reglas y estudiar las estrategias disponibles. De esta manera no solo se recae en la suerte y en el RTP del juego en cuestión, sino que también le añade un toque del ingenio humano.

Juego responsable

Para jugar en los juegos de casino online es necesario que seas mayor de 18 años. Estos juegos pueden llevarte a desarrollar una adicción al juego si no lo haces de forma moderada. Por lo que siempre te recomendamos que juegues con responsabilidad.

Ten presente que los casinos han sido creados solo para entretener y no cómo un medio de ingreso asegurado. Juega de manera consciente y pasa un excelente momento jugando.