Colombia es un lugar muy atractivo para las empresas de casinos, y por este motivo, sumado a su crecimiento económico, cada vez son más las empresas que desean ingresar al mercado de este país. Gracias a ello, los ciudadanos pueden disfrutar de nuevos casinos y casas de apuestas deportivas. El día de hoy, conocerás cuáles son y todo lo que ofrecen.

Listado de los casinos legales más seguros de Colombia



Mejores casinos online Colombia – Con dinero real 2023

Ahora bien, entre los principales y más nuevos casinos en línea que hay en Colombia tenemos a los siguientes; que además destacan por contar con un amplio mercado, diversos títulos atractivos y múltiples opciones de pago, retiro o depósito.

Codere, un casino legal con amplia experiencia. YaJuego, una nueva propuesta de casino colombiana. Rivalo, uno de los sitios de apuestas más seguros. Luckia, casino con vasta experiencia internacional. Betsson, uno de los casinos más seguros del mundo. Bwin, casino legal y seguro en Colombia. William Hill, uno de los casinos más experimentados del mundo.

¿Cuáles juegos de casino encontrarás en los nuevos casinos colombianos?

Lo mejor de estos casinos, es que aquí encontrarás todo tipo de juegos de cartas, así como diversas formas de disfrutarlos o de acceder a ellos. De hecho, algunos de estos nuevos sitios de apuestas cuentan con modalidades online para disfrutar de crupieres o de un entorno más realista.

Póker

Póker se trata de uno de los juegos de cartas más populares en todo el mundo, y en estos casinos no solo lo encontrarás, sino que podrás ver variedad de juegos de este mismo estilo; desde versiones americanas o europeas.



Blackjack

Para jugar al blackjack no necesitarás más que hacer un depósito en tu cuenta y contar con un dispositivo móvil con acceso a Internet. Ya que, las salas de blackjack estarán a la espera en estos casinos que hemos mencionado; tanto en versiones online, como en versiones en tiempo real.

Tragamonedas

Las populares máquinas tragamonedas que vuelven tan atractivo a un casino no podían faltar. Sin embargo, aquí disfrutarás de ellas en su versión digital; las cuales son totalmente transparentes con el usuario y han sido investigadas por Coljuegos para garantizar la diversión del apostador.

Baccarat

Con tu primer depósito podrías ir directamente a las mesas de baccarat a disfrutar de una buena mesa. Además, tendrás diversos títulos o versiones disponibles para ti, ya que normalmente estos casinos trabajan con múltiples proveedores de juegos para ofrecer variedad a los usuarios, y por ende, más diversión.

Video bingo

Si eres de los amantes del bingo, pero buscas una experiencia de juego digital, puede que probar los casinos online sea una excelente opción para adentrarte en un nuevo mundo. Sin embargo, normalmente el número de juegos de este tipo es algo limitado.

Otros juegos de azar y juegos de mesa como:

Sin lugar a dudas podrás hallar una gran variedad de juegos de casino, incluidos jackpots, ruletas y muchas opciones más. A todo esto, sumemos que tendrás a tu disposición diversos eventos deportivos para apostar allí mismo.



¿Tienen app para Android e iOS?

La mayoría de estos nuevos casinos cuenta con su propia app descargable e instalable, a la cual puedes acceder sin dificultad desde tu Android o iOS. No obstante, en caso de no encontrarla, podrás disfrutar de sus plataformas webs; mismas han sido optimizadas para ofrecer un diseño responsive y adaptativo a la pantalla de los dispositivos móviles.

Tipos de bono de bienvenida y comodines que tienen

Los mejores bonos que podrán tener los jugadores colombianos los tienen estos casinos sin lugar a dudas. Esto lo podemos confirmar debido a que ofrecen variedad, y además se renuevan dependiendo de la temporada festiva en la cual se encuentre el país.



Giros gratis

Si eres apostador frecuente en las tragamonedas, puede que aproveches bien los giros gratis. Ya que, estos normalmente son otorgados en los casinos mencionados para los usuarios que se registren por primera vez en el mismo; aplican términos y condiciones que deberás leer para usarlos, de la misma forma que ocurre con el resto de los bonos.

Bonos de casino

Por otra parte, también suelen otorgar bonificaciones de bienvenida muy atractivas para el área de casino. Normalmente, para obtenerlo deberás hacer una primera recarga o depósito mínimo establecido por el casino, y ellos se encargarán de duplicarlo para ti o de regalar un 50% más de lo depositado; todo esto depende del casino que hayas escogido y del bono de bienvenida que estén otorgando al momento.

Bonos para la casa de apuestas

Adicional a los bonos para juegos de casinos o tragamonedas, estos también ofrecen bonos para las apuestas deportivas que se realicen dentro de la misma plataforma. Cabe resaltar, que estas bonificaciones se pueden obtener haciendo un depósito y cumpliendo algunas condiciones adicionales.

Métodos de pago y retiro en casinos nuevos de Colombia

En Colombia existen diversas opciones de pago y retiro para estos casinos; además de las conocidas tarjetas de crédito Visa y Mastercard, en algunos casinos tendrás posibilidad de usar tarjetas de débito y también:

Efecty.

wPlay.

PSE.

Transferencia bancaria.

Monederos como Neteller, PayPal o incluso Skrill.

Cabe resaltar, que casi todas estas opciones para pagar resultan bastante útiles cuando no quieres dar los datos personales de tu tarjeta de crédito por miedo a que roben tus datos. De igual forma, no hay nada que temer porque dichos casinos están regulados por Coljuegos.

Regulación de Coljuegos

En Colombia existe un ente regulador de los juegos de azar, los juegos de casino y las apuestas online. Este se conoce como Coljuegos, y gracias a él, todos los ciudadanos del país pueden disfrutar de juegos transparentes y seguros. Sin embargo, no todos los nuevos casinos se encuentran regulados, y antes de apostar debes verificar en la página de Coljuegos cuáles son los que han renovado su licencia recientemente para poder operar legalmente en el país.

De esta forma estarás comprobando cuál de los casinos online es seguro para apostar, y además, legal. También, recuerda que si un casino opera de forma ilegal, no solo podrías resultar estafado, sino que también podrían robar la identidad del usuario y realizar otros actos ilícitos.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de jugar en un casino nuevo?

Una de las principales ventajas, es que los casinos nuevos han sido regulados recientemente, y por ende, hay más transparencia en sus plataformas. Además, al haber menos usuarios, sus juegos pueden funcionar mejor y la velocidad de plataforma web será mucho mayor que el de un casino viejo.

No obstante, quizás el área de apuestas en vivo no se encuentre tan activa, por lo que, puede que no disfrutes de este entorno hasta que haya pasado un buen tiempo en el mercado.

¿Aceptan pesos colombianos los nuevos casinos online en Colombia?

Sí. Los nuevos casinos que hemos mencionado no solo aceptan pesos colombianos, también admiten depósitos en otras monedas; como dólares o incluso euros. Lo que ciertamente, representa una gran ventaja para los apostadores que utilizan monederos como Nequi o similares.

¿Cómo saber si es seguro un casino nuevo de Colombia?

Para saber si un casino nuevo de Colombia es seguro, solo debes verificar que este cuente con una licencia para operar de Coljuegos. Normalmente, esta la puedes encontrar en la parte inferior de la plataforma web del casino o puedes ir directamente al sitio web de Coljuegos y buscar el nombre del casino que deseas revisar.

¿Tienen casinos físicos estos sitios de apuestas online?

Algunos casinos suelen tener una sede física en los países donde tienen mayor cantidad de clientes, y no es de sorprender que en muy poco tiempo los nuevos casinos mencionados comiencen a tener sedes físicas en Colombia. Ya que, en este país hay buena aceptación por los juegos de azar, y una regulación activa que lo convierte en un punto geográfico atractivo para las empresas extranjeras.

¿Cuáles son los requisitos de apuestas en los casinos en línea de Colombia?

El requisito indispensable para apostar en nuevos casinos en línea es ser mayor de 18 años, y esto aplica en casi todo el mundo. Sin embargo, también deberás pasar por un proceso de verificación de identidad para tener acceso a todas las funciones del sitio de juegos de azar; incluidos los atractivos bonos de bienvenida que ofrece al público.



¿Cuáles otros casinos online existen en Colombia?

Sí, algunos de ellos son Rushbet, Rollover, Zamba Casino, Betfair, entre otros más. Sin embargo, cuando hablamos de nuevos casinos online en Colombia, ya estos no pueden entrar en dicho grupo, pues tienen un amplio tiempo en el mercado colombiano.

Juego responsable

Finalmente, recordemos que los juegos de nuevos casinos se ofrecen solo para las personas que cumplan con la edad mínima de 18 años. De igual forma, vale recordar que estos pueden generar adicción, y por ello se sugiere máxima precaución en todo momento. Considera que estos son una forma de entretenimiento y diversión, y que no debe verse como una forma de ganar dinero fácil; por ello juego de forma responsable y consciente.