Te permite acceder a todas las funciones que el casino ofrece con el menor gasto posible.

Puedes probar algunas de las funciones del casino y evaluar su rendimiento sin gastar mucha plata.

Cualquier error que cometas va a tener el mínimo impacto posible debido al poco monto de depósito.

Bajo riesgo financiero.

No puedes aprovechar al máximo los bonos de depósito o de bienvenida.

No vas a poder jugar en todos los juegos ya que algunos de ellos tienen apuestas mayores al depósito mínimo.

No todas las opciones de pago van a estar disponibles para el menor depósito posible del casino.