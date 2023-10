Astropay se diferencia de su competencia por ofrecer servicios a mercados emergentes, brindando soluciones virtuales que satisfacen las necesidades de los usuarios. Por la facilidad en el uso y lo popular que es entre los colombianos, muchas casas de apuestas la han incorporado en sus listas de métodos de pago. En este artículo te hablaremos sobre las 3 mejores casas de apuestas que aceptan Astropay.

TOP mejores casas de apuestas con Astropay y sus imperdibles bonos de bienvenida

Si bien no son muchas las casas de apuestas que en el 2023 han incorporado a Astropay en su catálogo de medios de pago, existen algunas alternativas de alta calidad. Hicimos un TOP 3 de las mejores casas de apuestas que cuentan con Astropay, para que luego de este artículo puedas optar por apostar en alguna de ellas, basado en tus preferencias. Estas son las 3 mejores casas de apuestas que aceptan Astropay:

Rivalo : Apuesta ahora y gana hasta $175.000 YaJuego : Apuesta ahora y gana hasta $200.000 + 2 Free bets Bwin : Apuesta y gana con sus Promociones

Usar Astropay como método de pago para apuestas deportivas

Usar Astropay para realizar apuestas deportivas es la forma más sencilla, segura y rápida. Muchos de los colombianos optan por utilizar este método de pago y la experiencia es inmediata y sin ningún problema.

Si ya tienes una cuenta de Astropay y quieres utilizarla para hacer apuestas deportivas online, puedes hacerlo en cualquiera de las casas de apuestas mencionadas en nuestra lista. Sólo deberías registrarte en la que desees, cargar los datos de tu tarjeta de Astropay e ingresar el dinero que deseas. Los ingresos de dinero no tienen comisiones y se dan de manera inmediata.

Apostar en Rivalo

Rivalo es un monstruo de las apuestas deportivas. Esta casa de apuestas cuenta con la licencia para operar de manera legal en el país colombiano. Esta operadora le regala a los nuevos usuarios hasta $175.000 con su bono de bienvenida triple. Rivalo piensa en la experiencia de los usuarios, es por eso que ha desarrollado su aplicación móvil para que puedas apostar cómodamente desde tu dispositivo móvil. Cuenta también con un club VIP para sus usuarios más leales. Rivalo acepta ingresos de dinero con Astropay.

Ventajas de apostar en Rivalo:

Tiene App móvil para Android e iOS

Bono de bienvenida alto

Club VIP

Desventajas de apostar en Rivalo:

Pocas promociones para usuarios registrados

Sitio web pobre

Apostar en YaJuego

Yajuego tiene uno de los mejores sitios web del mercado colombiano. Con una interfaz intuitiva, con colores modernos y una excelente división de secciones, creemos que Yajuego entendió todo y hoy nos ofrece una de las webs más modernas de Colombia. Esta casa de apuestas le regala a sus nuevos usuarios un bono de bienvenida de hasta $200.000 + 2 free bets. Yajuego también cuenta con un amplio catálogo de métodos de pago en el cual está incluído Astropay. Creemos que esta casa de apuestas que no para de crecer piensa mucho en sus usuarios.

Ventajas de apostar en Yajuego:

Sitio moderno y seguro

Bono de bienvenida muy alto

Buena sección de deportes

Desventajas de apostar en Yajuego:

No tiene app móvil

Servicio al cliente con demoras

Apostar en Bwin

Bwin es una marca que se está haciendo cada vez más presente en la mayoría de los países de latinoamérica, son muchas las casacas de fútbol que llevan a esta marca. Sin dudas que Bwin tiene el ojo puesto en las apuestas deportivas y podemos admitir que es una gran casa de apuestas que tiene uno de los sitios webs más modernos y completos del mercado. A pesar de ofrecer constantemente promociones y buenas cuotas, Bwin no ofrece un bono de bienvenida para apuestas deportivas. Sin embargo, elegir esta operadora te garantiza profesionalismo y seguridad.

Ventajas de apostar en Bwin:

Marca reconocida internacionalmente

Ofrece excelentes cuotas

Plataforma de streaming en su web

Desventajas de apostar con Bwin:

No ofrece bono de bienvenida

Descuidan la sección de casino

Cómo apostar con Astropay

Para apostar en Astropay es necesario contar con una cuenta. Esta billetera virtual se destaca por sobre las otras por su facilidad de registro en 3 pasos. Una vez que tienes tu cuenta de Astropay creada y con dinero en tu cuenta, puedes elegir entre las casas de apuestas mencionadas más arriba y registrarte con tus datos en la que más te guste.

Con tu cuenta creada, debes elegir como método de ingreso de dinero, Astropay. Por último, colocas el monto de dinero que quieres recargar, y listo. Ya puedes apostar en tu deporte favorito.

Cómo registrarse en una casa de apuestas de Colombia

Existen dos requisitos obligatorios para poder registrarte en una casa de apuestas legal de Colombia: ser mayor de edad y residir de manera legal en el país colombiano.

Si tienes más de 18 años y tienes tu ID de Colombia, puedes registrarte en la casa de apuestas que desees y cargar tus datos personales. Una vez verificada la identidad, ya tienes tu cuenta abierta para iniciar tus apuestas.

¿Es legal apostar en línea de Colombia?

Sí, es legal realizar apuestas deportivas en las casas de apuestas que cuentan con la licencia otorgada por el ente regulador de juegos de suerte y azar, Coljuegos. Para poder verificar si el sitio web en el que deseas apostar es legal, debes corroborar que este cuente con el sello del organismo regulador.

¿Es seguro apostar en línea en Colombia?

Sí, es seguro apostar en las casas de apuestas que cuentan con la licencia de juegos de Coljuegos, esto se debe a que este ente regulador controla que los sitios web cuenten con altos estándares de seguridad que cuiden los datos de los usuarios. Por lo que colocar datos personales o bancarios, no debería ser una preocupación a la hora de apostar en sitios legales en Colombia.

Ingresar dinero en tu cuenta con Astropay

Ingresar dinero en tu cuenta de las operadoras legales de Colombia es muy sencillo. Sólo debes contar con una cuenta creada tanto en Astropay como en el operador de apuestas elegido. Si cuentas con ambas cuentas solo debes seguir estos pasos:

En tu cuenta seleccionas ingresar dinero Eliges como método de pago Astropay Colocas el monto de ingreso deseado y aceptas la transacción

Retirar las ganancias de tus apuestas con Astropay

Lamentablemente, no hay casas de apuestas que ofrecen Astropay como método de retiro de tus ganancias. Sí podrás utilizar este medio de pago como ingreso de dinero, pero no para poder retirar tus ganancias. Creemos que es cuestión de tiempo para que esto se actualice, pero al momento no es posible.

Comisiones por utilizar Astropay como método de pago en apuestas deportivas

Muchos métodos de pago cobran comisiones por utilizar sus servicios en distintos sitios web. Al momento, Astropay no cobra comisiones por ingresar dinero para realizar ingresos de dinero en las casas de apuestas. De todos modos, siempre es recomendable visitar los términos y condiciones de cada medio de pago por si hubieron actualizaciones.

Ventajas de usar Astropay para apostar

Astropay es una billetera virtual que se convirtió en una de las favoritas de los colombianos por la facilidad, seguridad e inmediatez de sus transacciones. Hemos utilizado este método de pago para encontrar las ventajas y estas son algunas de las que hemos encontrado:

Sin comisiones

Cuenta con servicio al cliente

Acreditación inmediata

Desventajas de usar Astropay para apostar

Siempre que se utiliza un método de pago en las casas de apuestas encontramos ventajas y desventajas, en este caso hablaremos de lo no tan bueno de utilizar Astropay como medio de pago en apuestas deportivas. Estas son algunas de las contras que encontramos:

Poca oferta de casas de apuestas que lo ofrezcan

No se puede usar como método de retiro de ganancias

¿Cuál es el deporte más popular para apostar?

Sin dudas que el deporte más popular en Colombia es el fútbol. De todas formas, existen dos deportes más que se han vuelto muy populares entre los colombianos: el baloncesto y el tenis.

¿Cuenta con atención al cliente Astropay?

Sí, podrás contactarte con servicio al cliente de Astropay desde su app móvil. Aunque también tienes acceso desde su plataforma web.

¿Es posible ganar dinero real apostando online?

Sí, ganar dinero hoy en día es muy sencillo y entretenido. Sólo debes crear una cuenta y comenzar a realizar apuestas deportivas. Si ganas podrás retirar tus ganancias.

¿Cuál es el mejor sitio de apuestas deportivas en Colombia?

Esta pregunta es difícil de responder, sin embargo tú sí puedes obtener esa respuesta leyendo las reseñas de los operadores legales y encontrando aquel que se ajuste más a tus necesidades de apuesta.

En conclusión

Apostar con Astropay hoy en día es sencillo, podrás ingresar dinero en tu cuenta de manera sencilla y segura y podrás optar entre distintas opciones de marcas. Siempre debes corroborar que el sitio web que elijas cuente con la licencia de juegos de Coljuegos y en caso de querer utilizar Astropay como método de ingreso de dinero, chequear antes de registrarte que efectivamente tenga ese medio de pago. De todas formas, si eliges alguna de las casas de apuestas de nuestra lista, podrás quedarte seguro que las 3 opciones cuentan con Astropay. sólo debes elegir teniendo en cuenta los bonos de bienvenida, las cuotas que ofrecen y sus promociones.

Juego responsable

No podemos cerrar estos artículos sin mencionar el concepto de juego responsable. Creemos que es importante que se tome conciencia de las consecuencias que pueden traer cuando uno apuesta sin control. Las casas de apuestas legales de Colombia cuentan con apartados de juego responsable en donde le ofrecen a sus usuarios diferentes herramientas para poder controlar la forma en la que apuestan. Te recomendamos siempre hacer uso de estas herramientas si sientes que la forma en la que apuestas ha cambiado o bien tu conducta.