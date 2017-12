Amazonas, el destino recomendado para el 2018

Si quieres pasar unas vacaciones alejadas de la ciudad, pero tampoco quieres estar recostado en una playa tomando el sol, el Amazonas es tu destino ideal.

Allí podrás encontrar la gran mayoría de especies de fauna y flora en el mundo, sin mencionar algunas actividades que probablemente no puede realizar en otros sitios de Colombia, como convivir con los micos, o aprender de primera mano de las comunidades indígenas amazónicas.

Estos son 4 actividades son casi que obligatorias si vas al Amazonas:

Isla de los micos

Como su nombre lo indica, los pequeños primates son el principal atractivo que se encuentra aquí. Es una reserva de 450 hectáreas a unos 35 kilómetros al norte de Leticia (aproximadamente unos 45 minutos en lancha) frente al corregimiento de Santa Sofía.

El plan recomendado acá es llegar a ver como viven los micos silvestres, alimentarlos y tomarse selfis con ellos. Eso si, cuidando y respetando su hábitat.

Navegar el río Amazonas

La posibilidad de movilizarse por el río más largo y caudaloso del mundo es una experiencia único. Los paisajes, los colores y la selva que lo rodean le dan un atractivo sin igual.

Uno de los puntos más fotografiados del río es el cruce por 3 fronteras (Brasil, Perú y Colombia). Un sitio casi que único en el mundo donde se puede decir que se está parado en 3 países al mismo tiempo.

Jugar fútbol en Puerto Nariño

Este pequeño pueblo ubicado a 56 kilómetros al norte de Leticia es conocido como el ‘pesebre colombiano’. Tiene la particularidad de no tener calles, por supuesto no hay carros, y la gran mayoría de los habitantes, son muy aficionados al fútbol. Ven todos los partidos de Falcao, James y Cuadrado en Europa. Pero no solamente miran, también tienen una cancha de fútbol muy bien cuidada para practicar este deporte.

Para los habitantes es un honor que la gente que llega juegue fútbol con ellos en una cancha muy bien cuidada. El 90 % de las personas en Puerto Nariño tiene la camiseta de la Selección Colombia.

En Puerto Nariño también se encuentra el Museo Etnográfico Yai Pata Uinchi, un espacio cultural propuesto por la alcaldía local.

Visita a la comunidad Ticuna

Esta experiencia con los indígenas es ideal para ver cómo viven ellos, y aprender sobre el amor y el respeto que se debe tener con la naturaleza.

Cuando se llega al lugar, cientos de mariposas amarillas lo reciben en un espectáculo silvestre sin igual. El cacique de los Ticuna es el encargado de presentar a los visitantes a su comunidad y dar un recorrido a través del mercado artesanal y la maloca sagrada.

Junto con los indígenas podrás visitar el árbol más alto del Amazonas, una ceiba de 60 metros de altura, el cual se puede abrazar, y según las creencias locales, recargarte de energía.

Si deseas tener una experiencia lo más natural posible en la mitad del Amazonas y no en Leticia, el hospedarte en el hotel Amazon, el cual se encuentra en la mitad de la selva, pero cuenta con las instalaciones y comodidades de un hospedaje urbano, es una muy buena opción.

Este hotel se encuentra al norte de Leticia, aproximadamente unos 25 minutos en lancha por el río. Dentro de las instalaciones del Amazon podrás encontrar todas las comodidades: 2 camas dobles en las habitaciones (dependiendo acomodación), mucho espacio, ventilador todo el día y aire acondicionado de 8 p.m. a 5 a.m., esto debido a que es un hotel ecológico, incluso recibiendo un reconocimiento internacional por ello.

En el hospedaje podrás disfrutar de una visita al árbol más grande de la selva, una ceiba de más de 60 metros de altura, además de poder practicar algunos deportes extremos como el rafting y conotaje, además de dar un paseo en búfalo (sí, como si fuera un caballo) a través de la flora y el río.

Por supuesto podrás ver los mejores amaneceres y atardeceres en el Amazonas, y probar la gastronomía local, la cual incluye la piraña y pirarucú.

