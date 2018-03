Este método de emergencia, en ocasiones, es el recurso indicado para prevenir un embarazo, aunque no evite nada más. Según el portal Nueva Mujer, este se usa normalmente cuando fallan los anticonceptivos, pero hay quienes lo ven como una herramienta similar al condón y no es así, no es algo para usar todos los días.

Por lo anterior, a continuación se resuelven varias dudas al respecto.

¿Cuándo se debe tomar?

La pastilla solo funciona dentro de las 72 horas después de haber tenido sexo, no importa si es inmediatamente o durante el tercer día, pero solo durante este lapso de tiempo hay efectividad.

¿Es abortiva?

Su función es la de retrasar el proceso de fertilización, es decir que hasta ese momento aún no hay embarazo. Si la pastilla se toma después de las 72 horas ésta no será abortiva.

¿Para cuántas relaciones sexuales me sirve una pastilla?

No está comprobado que sirva para más de una relación sexual, por esto es tan importante el uso de preservativos.

¿Cuántas veces se puede tomar, sin que pierda efectividad?

Los expertos recomiendan usarla máximo dos veces al año, como ya mencionamos no es un método anticonceptivo.

Cuando se excede su consumo la persona corre el riesgo de desarrollar problemas cardiacos, mala circulación y hasta desencadenar en un derrame cerebral.

¿El peso de la mujer afecta su efectividad?

No, según un estudio de la Agencia Europea de Medicamentos, esto no es más que un mito sin fundamento.

¿Qué efectos secundarios tiene?

Un sangrado leve, náuseas, mareos, dolor de cabeza, calambres, diarrea y fatiga, son algunos de los síntomas después de tomarla, pero no es nada grave.

Además de esto, el ciclo menstrual puede sufrir algunos cambios; se adelanta o se atrasa, por esto es recomendable realizar una prueba de embarazo para despejar cualquier duda.

¿Es 100 % efectiva?

No, ningún método es totalmente efectivo, a menos de que sea la abstinencia.

Dentro de las 24 horas después de la relación la efectividad es del 95 %, de 24 a 48 horas es el 85 %, y antes de las 72 horas tan solo el 58 %.