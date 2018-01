5 dietas de famosos que no debes poner en práctica, según expertos

“Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, lo más probable es que sea mentira”, dijo Porter, quien recomienda eliminar las dietas alcalina, crudivegana, Pioppi e incluso la basada en suplementos nutricionales que recomienda la modelo inglesa Katie Price.

Crudivegana

Según BBC Mundo, la dieta crudivegana, recomendada por Gwyneth Paltrow, Megan Fox y Sting Han, es una alimentación basada en alimentos crudos que no sean calentados a más de 48°C, que no hayan sido expuestos a ningún tipo químico y que no vengan enlatados.

Quienes llevan este tipo de alimentación aseguran que el calor hace que se pierdan los nutrientes que traen los alimentos y se eliminen parte de las enzimas naturales, lo cual aumenta el trabajo del cuerpo, agregó BBC Mundo.

Frente a esta tendencia, Porter dice que “la gente piensa que ser vegano es sinónimo de saludable”, pero es indispensable que las personas tomen suplementos de vitamina B12 y Vitamina D, ya que muchas veces con esta alimentación se pierden nutrientes esenciales.

El medio también dijo que cocinar algunos alimentos no es del todo malo, pues en el caso de la zanahoria sus nutrientes se activan y que las papas son un ejemplo claro de que no toda la comida se puede consumir cruda.

Alcalina

BBC Mundo aseguró que esta dieta, recomendada por el deportista Tom Brady y la duquesa de York, sigue la teoría de que podemos cambiar el pH (niveles de acidez) de nuestro cuerpo, sin embargo, no existe ningún estudio que lo confirme.

¿Qué incluye la dieta alcalina?

Limón, naranja, entre otros cítricos.

Papa, ajo, verduras de hoja verde, calabaza, cebollas, tomates, entre otros.

Frutos secos.

Los seguidores de esta dieta están convencidos de que el exceso de acidez en el cuerpo activa el desarrollo de enfermedades óseas, digestivas y puede estimular el crecimiento de células cancerígenas. Pero, según el Cancer Research UK, comer frutas y verduras ayuda a perder peso, más no afecta el pH de la sangre.

Además, el medio agregó, como pasa con la dieta crudivegana, que es posible que la dieta alcalina no supla todas las necesidades nutricionales del organismo, por lo que es necesario planear una mejor alimentación.

Pioppi

Este tipo de alimentación, que según el medio está basada en la dieta mediterránea para reducir peso y evitar el desarrollo de diabetes tipo 2, fue creada por el doctor Aseem Malhotra y Donal O´Neill, quienes recomiendan reducir el consumo de carbohidratos y comer más frutas, verduras, pescados, aceite de olivas y hacer ejercicio.

En este caso, Poster dijo: “todos sabemos ahora que una dieta al estilo mediterráneo es una de las más saludables a seguir, pero no es baja en carbohidratos”, por lo tanto, sin modificarla, ya es una excelente opción alimenticia.

Por otro lado, la revista Semana agregó que el doctor Malhotra, cardiólogo y asesor del Foro Británico de Obesidad, dijo que esta dieta “recibió el respaldo de una serie de importantes médicos internacionales, dietistas, investigadores de la Colaboración Cochrane y científicos del deporte”.

Suplementos nutricionales de Katie Price

La personalidad de televisión británica, quien lanzó una serie de batidos que reemplazan las comidas, estimulan la tonificación y disminuyen la ansiedad, recomienda esta dieta, pero BDA dice que esta alimentación es insostenible, ya que suprimir el apetito no es una forma saludable de perder peso.

Semana añadió que, según Sarah Coe, de la BNF (por sus siglas en inglés), esta dieta puede ser útil para personas que tienen un alto grado de sobrepeso, aunque al ser una alimentación a base de suplementos, la persona debe ser supervisada por un profesional.

Cetogénica

Según la revista Semana, la empresaria Kim Kardashian, el jugador de basquetbol Kobe Bryant y el actor Alex Baldwin son algunas de las celebridades que recomiendan esta dieta, que consiste en tener una alimentación baja en carbohidratos y proteínas, eliminar almidones, nueces y semillas, y aumentar el consumo de grasas.

El objetivo es que el cuerpo entre en un estado de “cetosis”, donde al no tener glucosa, el organismo es obligado a quemar los depósitos de grasa para producir energía.

Además, Semana agregó que esta dieta puede ser un peligro, pues el cuerpo pierde mucha fibra, importante para la salud digestiva, y al reducir el consumo de granos, se le está quitando muchas vitaminas y minerales esenciales.

Entonces, si las personas quieren reducir tallas y no pueden poner en práctica ninguna de estas recomendaciones, ¿cómo pueden perder peso? Lo ideal aquí es asesorarse con profesionales expertos en el campo, incluir el ejercicio dentro de la rutina diaria, consumir agua y darle al cuerpo los nutrientes esenciales, para que no haya una descompensación.