Como en el lado oscuro de Christian Grey, ese que no se enamoraba y solo usaba a sus sumisas para alimentar su ego, así actúan estas personas, quienes encuentran en su lista de trofeos una forma para pisotear a quienes no tienen un “buen desempeño sexual”, los que sí ven el sexo como algo de dos. Pero ellos al contrario del personaje de la saga erótica, no cambian y ven su forma de pensar como algo natural, como aseguró Alejandra Quintero, directora de ‘El Diván Rojo’ a la revista Aló.

Por esto, es indispensable identificar si tu pareja hace parte de este grupo. Aunque al comienzo todo parezca un cuento de Disney, la realidad puede ser otra; la conquista, seducción y el romanticismo solo son para ganarse tu confianza.

Así que para prevenir desastres sexuales, Quintero dio las 6 formas para reconocer a estos seres que solo buscan engrandecer su autoestima.

Tus orgasmos no son los míos

Solo busca que su amante supla sus necesidades, usar la ropa que le gusta, hacer lo que le gusta, sin pensar en el placer del otro, o sea, buscan amantes sumisos.

¿Fidelidad? ¿Eso existe?

Aquí el ego juega un papel protagónico, entre más grande sea la lista sexual, mucho mejor. No hay fidelidad porque nunca será suficiente.

Mirame y admirame

Siempre quiere escuchar que fue lo más cercano a un Dios en el sexo, pregunta qué tal estuvo todo, pero no por tu bienestar sexual, sino porque él necesita alimentar su ego, para que después pueda alardear sobre esto.

“Narcisista por excelencia”, como dice la canción de Pxndx

Con lo único que sienten placer es con la imagen de sexo que ellos crean en su mente, o sea que si los demás no están en sus ‘estándares’ son poca cosa para ellos.

Aman mirar por encima del hombro

Según un estudio hecho por la Universidad de Toronto, a estas personas les encanta compararse con quienes saben, no superan su lista, su felicidad está en la admiración que sienten los demás.

Sexo, en lo único que piensan

Su pilar no es el amor puro y sincero, es el sexo. Según la experta esto puede generar insatisfacción, infidelidades, discordias, violencia sexual y baja autoestima.