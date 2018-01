Ginecóloga responde a los 5 mitos más frecuentes del uso de tampones

Estos pequeños tubos absorbentes que se introducen en la vagina se han convertido en los favoritos de muchas mujeres, que durante su periodo quieren sentirse más frescas y cómodas.

Sin embargo, por creencias populares y falta de información, algunas no se atreven a probarlos.

Esto dijo la experta sobre el tema:

¿Puedo utilizar tampones si soy virgen?

Este es uno de los mitos más frecuentes frente al uso de los tampones en el periodo menstrual; por esta razón, es importante aclarar que este dispositivo no hará que las mujeres pierdan su virginidad. En la mayoría de casos la confusión viene porque se cree que la membrana llamada himen que cubre parcialmente la entrada a la vagina, se romperá; sin embargo, el himen es muy elástico y puede permitir perfectamente la entrada de un tampón. Cabe resaltar que la virginidad se pierde únicamente cuando la mujer tiene su primera penetración sexual.

El consejo para quienes van a utilizar este producto y no han tenido relaciones sexuales es utilizar un tampón pequeño e introducirlo con aplicador para mayor comodidad.

¿Se puede dormir con tampones?

La recomendación es no hacerlo ya que, aunque son muy cómodos, su duración no debe sobrepasar las 6 horas, debido a que esto puede aumentar el riesgo de producir shock tóxico, un trastorno potencialmente mortal ocasionado por bacterias y asociada con el uso prolongado de estos productos.

El consejo para las noches es dormir el tiempo que el cuerpo requiere para descansar, el cual es de 6 a 8 horas continuas, y utilizar toallas nocturnas que están diseñadas con características para que la mujer se sienta cómoda, fresca y segura en las noches.

¿Puedo nadar con tampones?

No hay ningún problema, al contrario, este producto generará mayor seguridad y comodidad en la mujer. El tampón está diseñado para absorber el flujo desde el interior de la vagina por lo que no se presentará ningún tipo de accidente. Además, cabe resaltar que la presión del agua no permitirá que el flujo salga, por lo que la única recomendación es conocer su cuerpo y cambiarse de acuerdo a sus necesidades.

¿Los tampones traen infecciones?

Pueden producir infecciones si las mujeres les dan un mal uso. Por eso, la recomendación es cambiarlo cada 4 a 6 horas y revisar que no exista ningún tipo de infección previa, pues en estos casos sí se podría producir una incomodidad mayor.

Muchas mujeres pueden tener algún tipo de bacteria que genere una infección asintomática, por lo que es indispensable acudir periódicamente al especialista y estar atentos a cualquier cambio anormal en la zona íntima.

¿Poner el tampón es doloroso?

Introducir el tampón no debe ser doloroso; sin embargo, al inicio es normal sentir molestias que pueden disminuir utilizando tampones con aplicador o empleando algún tipo de lubricante. En caso de sentir dolor, la especialista aconseja, acudir al médico ginecólogo.

Finalmente, la doctora Ena Victoria recomienda experimentar con todos los productos que existen para el cuidado íntimo y hace un llamado a las jóvenes para que conozcan su cuerpo y utilicen estas opciones con la responsabilidad que requiere para el cuidado de la salud.