Las gafas que te deberían acompañar a tu próximo destino

Detrás de cualquier viaje hay una planeación sobre el destino, las actividades, la comida y el alojamiento, sin embargo algunos olvidan o dejan para última hora la maleta, los ‘outfits’ y accesorios que también son parte importante de las vacaciones.

Como las gafas, ese ‘algo’ que no solamente complementa tu estilo sino también te es útil en los diferentes momentos del día y del viaje. Por eso, preparamos un par de recomendaciones para que con ellas te apropies de lo mejor de cada ciudad.

Nueva York, Estados Unidos

Movilizarse en un taxi o en un carro por la Gran Manzana no es una opción si eres un turista atrevido. Por eso recomendamos que uses unas gafas que no te limiten, que sean practicas, cómodas y con las que puedas recorrer las calles, montar en el metro o subirte a un ferry sin ningún problema.

En la ciudad que nunca duerme siempre encontrarás cientos de luces encendidas, un nuevo lugar que descubrir y un espectáculo que ver.

Cataratas del Iguazú, Argentina

Obviamente no puedes visitar esta maravilla natural sin hacer las excursiones de las cataratas en el lado argentino, o brasilero si prefieres, también debes conocer la represa de Itaipú y las cataratas con luna llena, tal como apunta el portal Opción Iguazú.

Para poder disfrutar del agua, combinada con el excelente clima de la zona, opta por gafas practicas, con las que no tengas problemas al estar en las excursiones.

Dubái, Dubái

La tierra donde cualquier excentricidad que imagines se vuelve realidad. Vive una experiencia inolvidable viviendo el safari en camello y, al finalizar, disfruta una cena tradicional en un campamento estilo beduino.

Para esta ciudad necesitas unos lentes resistentes al polvo y a la arena, con los que no tengas que preocuparte por los rayones.

Machu Picchu, Perú

Subir a Wayna Picchu es una parada obligatoria, tal vez la conoces porque esta montaña es la protagonista de las fotos de los turistas que visitan Machu Picchu. Llegar a cima es un desafío, el camino te puede llevar incluso días por eso escoge lentes que te protejan de los rayones ocasionados por el polvo y las caídas, de los rayos del sol y que te permitan disfrutar de esta maravilla a cualquier hora.

Los Ángeles, Estados Unidos

La cuna e inspiración de cientos de músicos, donde la frescura y la comodidad es lo primero. Para tener un estilo relajado, que combine con la atmósfera californiana puedes optar por gafas completamente redondas, como las que popularizaron los Hippies en los años 60.

Un lugar donde las playas y las olas te invitarán a tener una aventura fuera de lo normal, por eso eso una actividad obligatoria es el paseo frente al mar en la playa de Venice acompañado de unos lentes con los que disfrutes la vida con claridad.

¿Te antojaste de alguno de estos destinos? ¡No te quedes con las ganas!