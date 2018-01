Entre fantasmas y el señor Grey, así fueron las peores citas de Tinder en España

El diario El País, se dio a la tarea de recopilar las citas que nacieron en Tinder y terminaron siendo un rotundo fracaso, estos casos nos dejan rondando en nuestra cabeza la frase; “es mejor malo conocido, que bueno por conocer”, ¿será que si?

Al mejor estilo de Cincuenta Sombras de Grey

José Luis, un diseñador gráfico de 31 años concretó una cita con una chica en su casa, cuando la situación empezó a pasar a segunda base, la mujer le preguntó que si tenía algo para pegarle (entre gustos, no hay…). El diseñador le aclaró que su intención no era ponerle la mano encima, o por lo menos no de esa manera.

Finalmente entre José Luis y su cita no paso nada, la mujer se ofendió tanto que cada uno terminó durmiendo a cada lado de la cama, ni se tocaron.

El fantasma Casper anda suelto

Desde el mundo de los no tan vivos llegó la cita de Laura, una enfermera de 29 años. Ella tiene una cierta inclinación por los músicos y confesó que cuando ve alguno en Tinder, le da like inmediatamente.

Y así fue, Laura terminó en la casa de un músico, con el que por cierto, no tuvo tener el mejor sexo de su vida. Al despertar, el muchacho estaba viendo hacia la ventana, le señaló con un dedo que hiciera silencio, se acercó a la ventana y empezó a moverse como un ave, dobló sus rodillas y se arrastró hasta donde estaba ella.

Cuando la joven asustada le preguntó qué pasaba, el músico le dijo que había un fantasma en el cuarto, Laura se vistió y se fue, a pesar de que el joven le rogó que lo acompañara a buscar el fantasma, ¿será que lo encontró?.

Gritar o ser secuestrada, esa es la cuestión

Miriam, una ingeniera de vías de 33 años, estuvo a punto de ser secuestrada por su cita. La mujer antes de eliminar la aplicación hizo match con un chico que le pareció atractivo, sin embargo, se le hizo raro que en todas sus fotos él tenía gafas, y sí, algo pasaba, el hombre era bizco.

Pero Miriam no quiso pasar por superficial y aceptó salir algunas veces con él, quien a pesar de saber que la mujer no buscaba una relación seria, hizo todo lo posible por comprometerla con su familia, al punto que la invitó al matrimonio de su hermana e incluso aparecía en lugares donde ella estaba, aquí ella debió presentir que algo andaba mal.

Tiempo después de estar saliendo, los dos decidieron dejar de versen y un día se volvieron a encontrar. A la mujer se le movió el corazón y aceptó salir con él. Al finalizar la cita el hombre quiso obligarla a ir a su casa, porque según el “ella se lo debía”. Después de agarrarla fuerte y caminar, mientras ella se resistía, la mujer vio un grupo de personas y aprovecho para subir la voz, el la soltó y ella huyo, Miriam no volvió a usar la aplicación.

La venganza

Lo que parecía ser el match perfecto de Tinder, terminó siendo todo un fiasco.

Después de hablar por dos semanas con David, César un chef de 36 años, decidió salir con el hombre, que quería conocerlo a fondo, todo un romántico o eso parecía.

En la cita, después de algunos tragos, David le confesó al chef que había salido con su hermano, quien lo había tratado mal y por eso estaba buscando venganza.

David quiso hacerse una selfie con Cesar para enviársela al hermano, y él lo dejo. Pero el no imaginaba era que Cesar hizo lo mismo y cuando su hermano recibió la foto, le preguntó, “¿quién era el que estaba contigo?”. Claramente al vengador le salió el tiro por la culata.

Aunque no todas las citas que se producen diariamente gracias a la aplicación tienen estos finales, no está de más recordar que; “para encontrar el príncipe azul, hay que besar muchos sapos”.