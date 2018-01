Descubre todo lo que la ‘antigimnasia’ puede hacer con tu cuerpo

BBC Mundo explicó que esta práctica tiene como objetivo eliminar la tensión que ejerce la persona sobre el cuerpo, con movimientos cortos y sencillos. Pero no te confundas, esto no quiere decir que no se obtengan grandes resultados.

El artículo continúa abajo

En su libro ‘El cuerpo y sus razones’, Bertherat dijo que todo el organismo está conectado entre sí, pues según ella, al mover la lengua, sin darnos cuenta, podemos estar fortaleciendo las piernas.

Además, BBC agregó, esta práctica se imparte hoy en 32 países, entre ellos Colombia, México, Chile, Venezuela, Perú, Argentina y Brasil.

La ‘antigimnasia’ está constituida en 11 o 12 ciclos, que se manejan de una forma totalmente distinta, ya que todos los cuerpos son diferentes.

Por otro lado, según Antigymnastique, los beneficios que la persona puede obtener con esta práctica son:

Mejora el tono muscular y la movilidad .

y la . Disminuye el estrés corporal .

. Estimula la motricidad y coordinación .

y . Prepara y recupera el cuerpo de la actividad física.

Normalmente, quienes practican la antigimnasia logran recuperarse de dolores crónicos, lesiones e incluso pueden perder peso, pero es importante recordar que esto no es un ejercicio cardiovascular, quizá en el proceso la persona logre conocer tanto su cuerpo que termine adelgazando, agregó el medio.

Peter, un hombre de 56 años que ha enfrentado varias bromas por hacer este ejercicio, dio a BBC Mundo la mejor explicación de lo que es esta técnica: “Es como ir al psicólogo, pero el que habla es tu cuerpo.”