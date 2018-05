Dentro del impactante diseño, la revista cuestiona al lector con la pregunta “¿Planeta o plástico?” y menciona cómo la acumulación de plástico se está convirtiendo en un problema para los océanos y el mundo en general.

La portada atrapa con solo una mirada, por el diseño en el que se ve una bolsa plástica en medio del mar, que tiene una de sus esquinas estratégicamente ubicada para representar un ‘iceberg’.

El artículo continúa abajo

Aunque no cabe duda de que la imagen es algo que puede tocar cientos de conciencias, esta no es la primera vez que se usa, pues a comienzos de año el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes de San Luis Potosi (México) hizo una invitación a una “exposición interactiva sobre cambio climático” usando la misma bolsa en medio del mar, como se ve en esta publicación de El Expres.

Esta es la portada de National Geographic:

Our latest @NatGeo cover is one for the ages#PlanetorPlastic pic.twitter.com/NssiHOtaYc

— Vaughn Wallace (@vaughnwallace) May 16, 2018