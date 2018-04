Ni la hada madrina, ni el genio de la lámpara van a aparecer para salvar las fotografías de tus vacaciones, y no es que tener unos ‘kilitos’ de más esté mal, sino que tu cuerpo siempre puede estar mejor, de una manera saludable. No hablamos de fisicoculturismo, pero sí de mejorar tus hábitos y que además te sientas segura de ti misma para usar el vestido de baño que siempre has querido, sin problemas.

Ya pecaste durante 4 meses, empieza a cuidarte, dale amor a tu cuerpo, por salud y para alcanzar tu objetivo, el cual puedes conseguir siguiendo estos ‘tips’ de Fitpal: