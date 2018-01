¡Buena noticia! La capa de ozono se recupera y los científicos tienen pruebas

Los datos obtenidos durante la observación muestran una reducción significativa en los niveles de clorofluorocarbonos (CFC), lo que habría provocado una reducción de cerca del 20 % en el deterioro de la capa de ozono.

Progress! For the 1st time, satellite observations have provided evidence of a decline in the harmful chemical compounds depleting the Antarctic ozone hole. Get the details: https://t.co/gSCox5ADEp pic.twitter.com/gvN6rwZOVv

— NASA (@NASA) January 4, 2018