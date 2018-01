Andrea Serna comparte sus secretos de belleza mejor guardados

En una reciente entrevista con la Revista Vea, la presentadora del Canal Caracol dijo, entre risas, que sí se cuida bastante. Las cremas son el mejor aliado para proteger su rostro; las usa para preparar su piel al empezar el día y para cerrarlo en la noche.

Además, reveló una anécdota que vivió durante el embarazo. “Mi embarazo fue feliz y nunca me dolió una muela, pero me desvelaba mucho y en esos instantes me sentaba a aplicarme crema toda la madrugada, ¡quedé con un súper lifting después del embarazo!”

Por otro lado, la modelo aseguró que no es amante de los tratamientos invasivos, pero sí sigue toda la tecnología que estimule la producción de colágeno, por esto usa una máquina que se llama Exilis, que emite calor desde la punta y penetra la piel, activando así la producción natural de colágeno.

Andrea también le contó al medio su mayor secreto: cómo conserva su figura. “Hago ejercicio todas las mañanas. Me encanta esa zarandeada muy temprano para no quedarme con la cobija pegada todo el día. Voy una hora, a las 6:00 a.m.”.

En la entrevista con Vea, la presentadora también habló de su llegada a la familia Caracol, en donde presentará el programa concurso ‘The Wall’, explicó su salida de RCN y contó si planea darle un hermano a Emilia, a sus 40 años.